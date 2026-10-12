Seitdem die Lufthansa-Aktie Anfang Juli auf ein neues 3-Jahreshoch bei 10 € geklettert ist, befindet sie sich im Tiefflug. Inzwischen ist der Kurs auf 7,20 € gefallen und notiert nur noch hauchdünn über dem 12-Monatstief bei 6,90 €. Was drückt auf den Kurs der Lufthansa-Aktie und sollten Anleger jetzt an Bord gehen? Der Ölpreis bereitet Kopfschmerzen Es ist die Entwicklung des Ölpreises, die der Lufthansa-Aktie zu schaffen macht. In den letzten drei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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