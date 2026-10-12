Die Aktie von Vonovia steht weiterhin unter Druck. Der Abwärtstrend ist bislang nicht gebrochen. Am Montag notiert das Papier bei rund 16,40 € und damit wieder auf dem Kursniveau von Anfang 2023. Anleger fragen sich daher: Hat die Aktie inzwischen genug verloren - oder drohen weitere Rückschläge? Neues Geschäftsfeld: Dienstleistungen unter einer Marke Über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie fallen zahlreiche Aufgaben an - von der Verwaltung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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