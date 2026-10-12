Rekordhoch bei Palantir: Wie weit kann die Aktie noch steigen?

Palantir kennt derzeit nur eine Richtung. Die Aktie des US-Datenanalysespezialisten schloss am Freitag bei 209,05 Dollar und markierte ein neues Allzeithoch. In der Sitzung legte der Titel 5,2 Prozent zu. Rückenwind lieferten frische Kaufempfehlungen von Goldman Sachs und Barclays. Seit dem Schlusskurs vom 10. September summiert sich das Plus auf rund 26 Prozent. Der Börsenwert ist dadurch auf etwa 500 Milliarden Dollar angeschwollen. Der KI-Favorit muss nun beweisen, dass operative Dynamik und Bewertung dauerhaft zusammenpassen.

Die jüngsten Zahlen liefern den Bullen starke Argumente. Im zweiten Quartal sprang der Umsatz um 93 Prozent auf 1,94 Milliarden Dollar. Besonders rasant entwickelte sich das US-Geschäft. Die kommerziellen Erlöse kletterten um 149 Prozent auf 764 Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,41 Dollar. Die bereinigte operative Marge lag bei außergewöhnlichen 62 Prozent und der freie Barmittelzufluss bei 1,22 Milliarden Dollar.

Auch der Auftragseingang signalisiert anhaltende Nachfrage nach AIP, Foundry und Gotham. Der Gesamtwert neu abgeschlossener Verträge stieg um 49 Prozent auf 3,37 Milliarden Dollar. Für 2026 erwartet das Management inzwischen Erlöse von 8,15 bis 8,16 Milliarden Dollar. Das entspräche rund 82 Prozent Wachstum. [invest Strategisch trifft die Softwareschmiede einen Nerv. Unternehmen und Regierungen wollen künstliche Intelligenz produktiv einsetzen ohne die Kontrolle über sensible Daten und operative Entscheidungen abzugeben. Palantir positioniert sich als Bindeglied zwischen Datenbeständen, Modellen und konkreten Arbeitsabläufen. Souveräne KI-Infrastrukturen und branchenspezifische Lösungen erweitern den adressierbaren Markt. Risiken bleiben hohe Erwartungen, anspruchsvolle Implementierungen und die starke Abhängigkeit vom US-Geschäft. An der Wall Street wächst dennoch der Optimismus. Goldman Sachs stufte die Aktie von Neutral auf Kaufen hoch und setzte das Kursziel auf 230 Dollar. Barclays startete die Beobachtung mit Übergewichten und 265 Dollar. Raymond James votiert nun mit Outperform. Der Konsens ist weniger euphorisch: Das durchschnittliche Kursziel von 198,75 Dollar liegt rund fünf Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Schon kleine Enttäuschungen bei Wachstum oder Marge könnten daher kräftige Ausschläge auslösen.

Palantir Technologies Inc. Wochenchart

Betrachtungszeitraum: 12.10.2021- 12.10.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ARIVA.DE

Charttechnisches Bild

Charttechnisch hat Palantir mit dem neuen Allzeithoch den bisherigen Deckel abgeschüttelt. Ein historisch abgeleiteter Widerstand ist oberhalb von 209,05 Dollar nicht vorhanden. Damit dominiert die freie Kursfindung. Kurzfristig entscheidet vor allem, ob Anschlusskäufe den Ausbruch bestätigen. Nach unten bildet der Bereich zwischen 180 und 185 Dollar die erste Auffangzone. Vom Rekordschluss entspricht das einem Rückschlag von rund 11,5 bis 13,9 Prozent. Darunter rückt das Band zwischen 155 und 165 Dollar in den Blick.ie

Nahe der unteren Zone verlaufen auch die gleitenden Durchschnitte. Die 100-Tage-Linie notiert bei 153,97 Dollar und die 200-Tage-Linie bei 152,33 Dollar. Der Kurs liegt damit rund 35,8 beziehungsweise 37,2 Prozent über den langfristigen Trendlinien. Das bestätigt den intakten Aufwärtstrend zeigt aber zugleich eine erhebliche Überdehnung. Ein Rücksetzer bis 180 Dollar würde das positive Chartbild noch nicht brechen. Unterhalb von 155 Dollar nähme dagegen das Risiko eines Trendwechsels deutlich zu.

Tradingmöglichkeiten

Faktor-Optionsscheine Long auf SAP SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Palantir Technologies Inc. UG2VAR 5,64 139,480069 USD 156,915078 USD 3 Open End Palantir Technologies Inc. UN89ZP 3,54 183,046113 USD 201,350724 USD 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.10.2026; 13:45 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf SAP SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Palantir Technologies Inc. UR0YDF 1,30 278,753952 USD 261,33183 USD -3 Open End Palantir Technologies Inc. UR204V 1,11 235,187908 USD 216,890289 USD -8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.10.2026; 13:45 Uhr

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