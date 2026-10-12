Pepe coin Prognose 2026: PEPE verliert 85 % seit dem Hoch - wann dreht der Kurs?

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PEPE hat seit seinem Allzeithoch rund 85 Prozent verloren, doch ausgerechnet jetzt beantragt Canary Capital den ersten Spot-ETF auf einen Meme Coin. Der Kurs liegt bei rund $0,000004 mit einer Marktkapitalisierung von 1,7 Milliarden Dollar. Die Volatilität liegt bei über 70 Prozent, die Prognosen sind gespalten. Kann PEPE sich erholen, oder fließt das Geld in kleinere Projekte mit mehr Spielraum? Dieser Artikel liefert die aktuellen Zahlen, ordnet die Prognose ein und zeigt, welcher Presale gerade das Muster kopiert, mit dem die ersten PEPE-Käufer ihre größten Gewinne erzielten.

Pepe coin Prognose - Was die Daten am 11. Oktober zeigen

PEPE handelt am 11. Oktober 2026 bei $0,000004, ein Plus von 2,3 Prozent in 24 Stunden, aber ein Minus von 5 Prozent in der Woche. Die Marktkapitalisierung liegt bei 1,70 Milliarden Dollar, das Handelsvolumen bei 104 Millionen Dollar. Der Kurs notiert 85 Prozent unter dem Allzeithoch von $0,00002368 aus dem Dezember 2024, und die 24-Stunden-Spanne zwischen $0,00000394 und $0,00000407 zeigt, wie eng der Markt geworden ist.

Im April 2026 reichte Canary Capital eine S-1-Anmeldung bei der SEC ein, um den ersten regulierten PEPE-Fonds aufzulegen, nach dem Vorbild der erfolgreichen Bitcoin- und Ethereum-ETFs. Es wäre die erste Fondsstruktur für einen reinen Meme Coin. Die zehn größten Wallets halten laut Anmeldung 41 Prozent des Angebots, ein Konzentrationsrisiko, das Canary selbst als Warnung aufführt. Am Tag der Meldung fiel der Kurs um 4,58 Prozent, der Markt zuckte nicht einmal mit der Schulter. Mudrex sieht eine Spanne von $0,0000025 bis $0,0000050 für den Rest des Jahres. Selbst eine Verdopplung braucht Milliarden an neuem Kapital, und das 100x-Fenster hat sich für PEPE-Käufer längst geschlossen.

Das Interesse an Meme Coins verteilt sich zunehmend auf neuere Projekte, und die Analysten bei Mudrex halten einen Anstieg über $0,000005 nur dann für realistisch, wenn spätzyklische Euphorie den Retail-Markt erneut erfasst. Ohne einen solchen Katalysator bleibt PEPE in seiner Spanne gefangen, während das Kapital in Richtung kleinerer Bewertungen fließt.

Genau das verschiebt den Blick: Wenn ein Meme Coin mit 1,7 Milliarden Dollar Bewertung nicht einmal auf seinen eigenen ETF reagiert, suchen Anleger den Hebel dort, wo die Bewertung noch bei Bruchteilen liegt und die Tools bereits stehen.

Pepeto - Der Presale, der liefert, was PEPEs Frühkäufer einst hatten

PEPE konnte seinen ETF-Moment nicht in Kursbewegung umwandeln, weil die Bewertung zu schwer ist. Pepeto steht am anderen Ende der Skala, klein genug für echte Multiplikatoren und ausgestattet mit Tools, die PEPE nie hatte.

Pepeto ist kein Klon, sondern bringt drei funktionierende Tools mit, die die meisten Meme Coins nie entwickeln. PepetoSwap ist das Kernstück, eine Börse ohne Handelsgebühr, bereits getestet mit 50 Millionen Dollar Tagesvolumen. Eine Cross-Chain-Brücke bewegt Token zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter 60 Sekunden und ohne Gebühr. Ein Sicherheitsscanner prüft jeden Vertrag mit 42 Detektoren und blockiert Honeypot-Verträge automatisch.

SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, bevor der Presale startete, sodass die technische Grundlage gesichert ist. Hinter dem Projekt steht derselbe Entwickler, der den originalen Pepe Coin aufgebaut hat, und im Team sitzt ein ehemaliger Binance-Experte. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind eingesammelt, über 43.000 Käufer halten bereits Token, und der Preis steigt mit jeder abgeschlossenen Stufe. Wer heute zum Stufenpreis von $0,000000188 einsteigt, kauft unter dem Listing-Preis, der höher angesetzt ist.

Ein 700.000-Dollar-Gewinnspiel mit sieben Gewinnern läuft, der Mindesteinsatz liegt bei 100 Dollar Presale-Kauf, und ein Binance-Listing rückt näher. Bei einem festen Gesamtangebot von 420 Billionen Token und drei laufenden Tools sieht der Presale auf der offiziellen Pepeto-Website nicht wie eine Wette aus, sondern wie der früheste Einstieg in ein Projekt, das bereits funktioniert.

Fazit

PEPE bleibt bekannt, aber seine Milliardenbewertung macht jeden Prozentpunkt teuer. Der ETF kam, der Kurs blieb stehen. Pepeto dagegen liefert drei Live-Tools, einen geprüften Code und über 10 Millionen Dollar Presale-Nachfrage, alles bei einer Bewertung, die Raum für echte Multiplikatoren lässt. Jede abgeschlossene Stufe hebt den Preis, das Listing-Niveau liegt höher, und wer nach der nächsten Stufe einsteigt, zahlt mehr als heute. Die ersten PEPE-Käufer haben ihren Einstiegskurs nie zurückbekommen, und dieses Fenster schließt sich genauso.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was ist die Pepe coin Prognose für 2026?

Analysten sehen PEPE zwischen $0,0000025 und $0,0000050 für den Rest des Jahres, wobei ein klarer Katalysator fehlt und die ETF-Anmeldung den Kurs bisher nicht bewegt hat.

Warum kaufen Anleger jetzt Pepeto?

Pepeto bietet laut offizieller Pepeto-Website drei funktionierende Tools vor dem Listing, über 43.000 Käufer und einen Stufenpreis, der mit jeder Phase steigt, was Frühkäufern den niedrigsten Einstieg sichert.