EQS-News: Fibank (First Investment Bank) / Schlagwort(e): Joint Venture/Vereinbarung

Fibank und Bitpanda gehen eine strategische Partnerschaft ein, um über die My Fibank-App einen integrierten Zugang zu Krypto-Assets zu ermöglichen



12.10.2026 / 14:30 CET/CEST

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SOFIA, Bulgarien, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Fibank (First Investment Bank) und die Bitpanda GmbH haben eine strategische Partnerschaftsvereinbarung geschlossen. Diese wegweisende Zusammenarbeit ermöglicht den Kunden der Fibank direkten technischen Zugang zu erstklassigen Krypto-Dienstleistungen der Bitpanda GmbH - einem in Österreich ansässigen, voll lizenzierten Krypto-Dienstleister - direkt über die mobile App My Fibank. Durch diese wegweisende Partnerschaft wird die Fibank zur ersten Bank in Bulgarien, die ihren Kunden einen nahtlos integrierten Zugang zum Handel mit Krypto-Assets bietet. Als digitale Produkte unterscheiden sich diese Vermögenswerte von herkömmlichen Einlagen und Finanzinstrumenten, da sie weder Garantien noch Entschädigungsregelungen beinhalten. Daher werden Kunden dazu angehalten, sich gründlich mit den jeweiligen Besonderheiten und den damit verbundenen Risiken vertraut zu machen. Nach der Genehmigung im Rahmen eines unkomplizierten Antragsverfahrens können Fibank-Kunden über die in My Fibank integrierte Schnittstelle von Bitpanda rund um die Uhr auf ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen rund um Krypto-Assets zugreifen - und das bereits ab einer Mindestinvestitionssumme von nur 1 € Diese hochmoderne technische Integration ermöglicht es Bankkunden, ihre digitalen Vermögenswerte parallel zu ihrem traditionellen Finanzportfolio zu verfolgen, zu verwalten und zu optimieren - und das alles in einer einzigen Anwendung. "Die Finanzgewohnheiten der Kunden entwickeln sich rasant weiter, und für My Fibank ist es von entscheidender Bedeutung, mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten und entsprechende Innovationen voranzutreiben. Die Partnerschaft mit Bitpanda ist ein logischer nächster Schritt in der Entwicklung der App als digitale Plattform, über die Kunden bequem auf ein immer breiteres Spektrum an Finanzlösungen zugreifen können. Für uns ist es besonders wichtig, dass diese neue Chance gemeinsam mit einem etablierten europäischen Technologiepartner und unter Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen umgesetzt wird", kommentierte Nikola Bakalov, CEO der Fibank, unter . Die Dienstleistungen im Bereich Krypto-Assets werden von Bitpanda erbracht. Der Zugang zu den Dienstleistungen hängt von der Annahme des potenziellen Kunden durch Bitpanda sowie von den geltenden Bedingungen und Kriterien des Unternehmens ab. Die Integration der Infrastruktur von Bitpanda ergänzt die über My Fibank verfügbaren Funktionen und markiert den nächsten Schritt auf dem Weg, My Fibank zu einer umfassenden digitalen Finanzplattform zu machen, die einen einheitlichen und mobilen Zugang zu Bank-, Spar- und Anlagelösungen bietet. "Digitale Vermögenswerte werden zunehmend Teil des Mainstream-Finanzwesens, und Banken spielen bei diesem Wandel eine zentrale Rolle. Bei Bitpanda Enterprise stellen wir die dafür erforderliche Infrastruktur und Technologie bereit. Gemeinsam mit Fibank setzen wir dies in Bulgarien in die Praxis um und machen Kryptowährungen für mehr als eine Million Kunden zugänglich - und zwar über ein Bankerlebnis, das sie bereits kennen und dem sie vertrauen", erklärte Nadeem Ladki, Global Head von Bitpanda Enterprise, unter . Die Partnerschaft zwischen Fibank und Bitpanda kommt zu einem Zeitpunkt, an dem immer mehr europäische Banken nach nachhaltigen, aufsichtsrechtlichen Anforderungen entsprechenden Lösungen suchen, um der wachsenden Nachfrage nach dem Handel mit digitalen Vermögenswerten gerecht zu werden. In Bulgarien und der gesamten Region sind solche Angebote nach wie vor begrenzt, wodurch sich die Fibank als erste Bank in Bulgarien und als eine der Vorreiter unter den EU-Kreditinstituten positioniert, die über ihre digitalen Kanäle direkten Zugang zur Benutzeroberfläche von Bitpanda bietet und es ihren Kunden so ermöglicht, die Krypto-Asset-Dienste von Bitpanda zu nutzen. Über Fibank Die Fibank (First Investment Bank) ist eines der führenden Bankinstitute in Bulgarien und die größte Bank mit bulgarischem Kapital. Sie hat sich zu einer modernen Finanzgruppe entwickelt, deren Kerngeschäft in der Republik Bulgarien angesiedelt ist und die durch eine Niederlassung in Zypern sowie eine Tochterbank in Albanien regional vertreten ist. Die Bank verfügt über solide Marktpositionen und zählt hinsichtlich ihrer Bilanzsumme, ihres Kundenstamms und der Bandbreite ihres Finanzlösungsangebots zu den wichtigsten Akteuren im bulgarischen Bankensektor. Die Fibank hat sich als innovatives, technologieorientiertes und kundenorientiertes Finanzinstitut etabliert, das Privatkunden, kleinen und mittleren Unternehmen sowie Großkunden eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen anbietet. Dank ihrer umfassenden Expertise in den Bereichen Firmenkundengeschäft, Handelsfinanzierung, internationale Zahlungsverkehrsdienstleistungen und Kartendienstleistungen zählt die Bank zu den bevorzugten Finanzpartnern bulgarischer Unternehmen. Es vereint fundierte Kenntnisse des lokalen Marktes, Flexibilität bei der Gestaltung von Finanzlösungen und die Fähigkeit, sowohl die alltäglichen Bankgeschäfte von Unternehmen als auch komplexere Transaktionen im Zusammenhang mit Investitionsfinanzierungen, Betriebskapital, Bürgschaften, Akkreditiven und grenzüberschreitenden Zahlungen zu betreuen. In den letzten Jahren hat die Fibank ihre Position als Innovator im Bankensektor durch die Entwicklung moderner digitaler Kanäle, Online- und Mobile-Banking, Fernservices, intelligenter Kundendienstlösungen sowie einer neuen Generation von Karten- und Zahlungsprodukten kontinuierlich gestärkt. Die Bank gehört zudem zu den Vorreitern in Bulgarien bei der Bereitstellung spezialisierter Produkte in den Bereichen Anlagegold, Edelmetalle, Spar- und Anlagelösungen sowie bei der Einführung neuer technologischer Modelle für ein schnelleres, bequemeres und sichereres Bankgeschäft. Über Bitpanda Enterprise Bitpanda Enterprise ist der für institutionelle Infrastruktur zuständige Geschäftsbereich von Bitpanda und bietet eine einheitliche Technologieplattform, die es Banken, Fintech-Unternehmen, Brokern, Handelsunternehmen, Family Offices und Firmenkunden ermöglicht, in großem Umfang auf Funktionen im Bereich digitaler Vermögenswerte zuzugreifen. Es vereint Anlageinfrastruktur, Liquidität, Verwahrung, Zahlungsverkehr, Stablecoins und Tokenisierung in einem integrierten Ökosystem. Bitpanda Enterprise wurde für langfristiges institutionelles Wachstum konzipiert und legt besonderen Wert auf Transparenz und Skalierbarkeit, um Institutionen dabei zu unterstützen, eine Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und der digitalen Wirtschaft zu schlagen. Über seine institutionellen Partnerschaften bietet Bitpanda Enterprise derzeit Endnutzern in der gesamten EU, im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Lateinamerika Zugang zu digitalen Vermögenswerten. Zu seinen Partnern zählen unter anderem N26, die Société Générale, die Deutsche Börse Group, ausgewählte Raiffeisen-Banken, die RAKBANK und Onda Finance. 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