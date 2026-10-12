12. Oktober 2026 / IRW-Press / De.mem Limited (ASX: DEM) ("De.mem" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen für industrielle Wasser- und Abwasseraufbereitung, freut sich, für das Septemberquartal 2026 Rekordergebnisse bekannt zu geben. Damit setzt das Unternehmen seine ununterbrochene Serie des Wachstums der Bareinnahmen im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal auf 30 aufeinanderfolgende Quartale fort und erzielt zugleich den höchsten positiven operativen Cashflow seiner Unternehmensgeschichte.

WICHTIGSTE HIGHLIGHTS

Bareinnahmen von ca. 10,1 Mio. $; Wachstum von 29 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum ("pcp") - die zweithöchsten vierteljährlichen Bareinnahmen in der Unternehmensgeschichte.

Rekordwachstumsdynamik mit 30 aufeinanderfolgenden Quartalen steigender Bareinnahmen gegenüber dem jeweiligen Vorjahreszeitraum, gestützt durch einen Anteil wiederkehrender Bareinnahmen von über 90 %.

Rekordwert bei der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) der Bareinnahmen von ca. 24 % über ca. 7,5 Jahre.

Positiver operativer Cashflow von 842 Tsd. $ im Quartal, nach 424 Tsd. $ im Juniquartal 2026 und 504 Tsd. $ im Märzquartal 2026. Kumulierter positiver operativer Cashflow von 1,77 Mio. $ für die neun Monate zum 30. September 2026.

Anstieg des Barmittelbestands auf ca. 4,8 Mio. $ zum 30. September 2026, gegenüber 4,3 Mio. $ zum 30. Juni 2026 und 4,0 Mio. $ zum 31. Dezember 2025.

Starke zugrunde liegende Geschäftsentwicklung der Unternehmen in Westaustralien, einschließlich der kürzlich übernommenen Core Chemicals, die nach der Übernahme neue Kunden und organisches Wachstum hinzugewonnen hat.

Neuer Vertrag über die Lieferung von Spezialchemikalien an einen australischen Bergbaukunden unterzeichnet.

Neue Aufträge zur Lieferung von Wasseraufbereitungsanlagen in Australien und Deutschland.

Rekordausblick für das Kalenderjahr 2026.

REKORDERGEBNISSE

De.mem freut sich, Rekordergebnisse bei Bareinnahmen, Wachstumsraten und anhaltender Wachstumsdynamik zu melden und zugleich den höchsten positiven vierteljährlichen operativen Cashflow in der Unternehmensgeschichte auszuweisen.

Die Vision des Unternehmens ist es, der führende internationale Anbieter dezentraler Wasseraufbereitungslösungen für Industrie- und Privatkunden zu sein und das Umsatzwachstum durch margenstarke wiederkehrende Verkäufe voranzutreiben. Für Industriekunden mit mehreren Standorten bietet De.mem als "One-Stop-Shop" hochwertige Lösungen zur Wasser- und Abwasseraufbereitung an und erzielt über seine Dienstleistungs- und Spezialchemikaliensparten margenstarke wiederkehrende Umsätze.

Privatkunden bietet De.mem seine Membranprodukte für Anwendungen in der häuslichen Wasseraufbereitung an - einem großen und wachsenden Segment des weltweiten Wasseraufbereitungsmarktes. Siehe die nachstehenden Ausführungen "Markteintritt in den Markt für häusliche Wasserfiltration im Gange".

Rekord-Bareinnahmen

De.mem freut sich, für das Septemberquartal 2026 Rekord-Bareinnahmen von ca. 10,1 Mio. $ zu melden, die zweithöchsten vierteljährlichen Bareinnahmen in der Unternehmensgeschichte. Das Ergebnis liegt rund 29 % über dem entsprechenden Vorjahreszeitraum ("pcp"), dem Septemberquartal 2025. Darin enthalten ist zweistelliges organisches Wachstum im operativen Kerngeschäft des Unternehmens.

Die gesamten Bareinnahmen in den neun Monaten bis September 2026 belaufen sich auf ca. 30,1 Mio. $ und liegen damit rund 28 % über dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Höchster positiver vierteljährlicher operativer Cashflow in der Unternehmensgeschichte

De.mem freut sich, den höchsten positiven operativen Cashflow eines Quartals in der Unternehmensgeschichte und das dritte aufeinanderfolgende Quartal mit positivem operativem Cashflow zu melden. Das starke Ergebnis setzt die erfolgreiche Trendwende seit dem Kalenderjahr 2022 fort. Grafik 1.

Für die neun Monate bis zum 30. September 2026 hat das Unternehmen einen positiven operativen Cashflow von 1,77 Mio. $ gemeldet, der sich auf Quartalsbasis wie folgt zusammensetzt:

842 Tsd. $ im Septemberquartal 2026,

424 Tsd. $ im Juniquartal 2026 und

504 Tsd. $ im Märzquartal 2026.

GRAFIK 1: NETTO-CASHFLOW AUS OPERATIVER TÄTIGKEIT (IN $)

Wichtig ist, dass De.mem diese positiven Ergebnisse nach fortgesetzten Investitionen in die Entwicklung seiner proprietären Membranprodukte, in organisches Wachstum und in Integrationsaktivitäten erzielt hat. Das Unternehmen hat die Membran- und Produktentwicklungsaktivitäten seiner Tochtergesellschaft in Singapur mit rund 800 Tsd. $ jährlich beziehungsweise 180 Tsd. $ im Septemberquartal 2026 finanziert (in den oben ausgewiesenen Netto-Cashflows aus operativer Tätigkeit enthalten).

Die proprietäre Membrantechnologie von De.mem erhält und erweitert den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens. Die einzigartige, mit Graphenoxid verbesserte Membrantechnologie des Unternehmens erhöht den Durchsatz der Membran im Vergleich zu herkömmlicher Technologie um bis zu 20 %. Sie ermöglicht eine effiziente, kompakte Aufbereitungslösung, insbesondere für Anwendungen in der häuslichen Wasseraufbereitung, bei denen der Platz begrenzt ist. De.mem erhielt 2024 die amerikanische NSF-Zertifizierung (National Sanitation Foundation) für seine Technologie.

Weitere Einzelheiten zu den Cashflows entnehmen Sie bitte dem dieser Meldung beigefügten Appendix 4C.

Rekordwachstumsdynamik

De.mem freut sich, ein starkes, nachhaltiges Wachstum zu melden, das maßgeblich durch seine zu über 90 % wiederkehrenden Bareinnahmen gestützt wird.

Zu den wichtigsten Wachstumshighlights gehören:

Eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) der Bareinnahmen von ca. 24 % über ca. 7,5 Jahre.

Rekordserie von 30 aufeinanderfolgenden Quartalen mit steigenden Bareinnahmen gegenüber dem jeweiligen Vorjahreszeitraum. Grafik 2.

GRAFIK 2: REKORDSERIE VON 30 QUARTALEN MIT WACHSTUM DER BAREINNAHMEN GEGENÜBER DEM VORJAHRESQUARTAL (VIERTELJÄHRLICHE BAREINNAHMEN IN MIO. $)

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um den Auszug aus einer insgesamt 13-seitigen Meldung. Sie können das englische Original hier abrufen: https://asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03147002-6A1348666&v=undefined

STARKER AUSBLICK FÜR DAS KALENDERJAHR 2026

De.mem freut sich, angesichts der folgenden Faktoren einen Rekordausblick für das Kalenderjahr 2026 zu melden.

Rekord-Bareinnahmen in den neun Monaten zum 30. September 2026 mit einem Wachstum von 28 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum, gestützt durch einen Anteil wiederkehrender Bareinnahmen von über 90 %.

Rekordwert beim positiven operativen Cashflow in den neun Monaten zum 30. September 2026.

Anhaltend starke Wachstumsdynamik über nunmehr 30 aufeinanderfolgende Quartale.

CAGR der Bareinnahmen von 24 % über die vergangenen ca. 7,5 Jahre.

Zweistellige organische Wachstumsdynamik.

Weiterhin starker Beitrag des Geschäfts in Westaustralien einschließlich Core Chemicals, auf das ca. 47 % der vierteljährlichen Bareinnahmen der Gruppe entfallen.

Neue Verträge und Projektaufträge erhalten; erste Umsätze werden im Dezemberquartal 2026 erzielt.

Kommentar des CEO

Andreas Kroell, Chief Executive Officer von De.mem, sagte:

"Wir freuen uns, für das Septemberquartal 2026 einen operativen Cashflow auf Rekordniveau von 842 Tsd. $ zu melden.

Neben dem Rekordwert beim operativen Cashflow konnten wir unsere vierteljährliche Wachstumsbilanz auf nunmehr 30 aufeinanderfolgende Quartale mit steigenden Bareinnahmen ausweiten.

Die starken Finanzergebnisse verdeutlichen, dass wir unsere Strategie zum Aufbau eines einzigartigen, technologiebasierten Geschäfts mit margenstarken wiederkehrenden Umsätzen in der Wasseraufbereitungsbranche erfolgreich umsetzen.

De.mem ist gut positioniert, um im Kalenderjahr 2026 ein sehr starkes Ergebnis zu erzielen, gestützt durch unser Modell wiederkehrender Umsätze. Die im Septemberquartal eingegangenen neuen Aufträge bilden eine solide Grundlage dafür, unsere Wachstumsbilanz bis ins Kalenderjahr 2027 und darüber hinaus fortzusetzen."

Zahlungen an nahestehende Parteien, die in Appendix 4C enthalten sind

Die unter Punkt 6.1 des Appendix 4C für das Quartal offengelegten Zahlungen von De.mem an nahestehende Parteien, der diesem Quartalsbericht über die Geschäftstätigkeiten beigefügt ist, betrafen Vergütungen und Gehälter von Directors sowie Zinsen im Zusammenhang mit dem am 15. Dezember 2025 gewährten Aktionärsdarlehen (weitere Einzelheiten siehe Punkt 7 des Appendix 4C).

Diese Meldung wurde vom CEO des Unternehmens, Andreas Kroell, im Namen des Board genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Andreas Kroell

CEO, De.mem Limited

mailto:investor@demem.com.sg

+61 (0) 75428 3265

George Gabriel, CFA

BLETCHLEY Park Capital

gg@bletchleyparkcapital.com.au

Über De.mem Limited

De.mem Limited (ASX: DEM) ist ein international tätiges Unternehmen für dezentrale Wasser- und Abwasseraufbereitung mit Hauptsitz in Australien. Es konzipiert, baut, besitzt und betreibt schlüsselfertige Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme für einige der weltweit größten Unternehmen aus den Branchen Bergbau, Elektronik, Chemie, Öl und Gas sowie Lebensmittel und Getränke. Seine Systeme versorgen außerdem Kommunen, Wohnsiedlungen sowie Hotels und Resorts im asiatisch-pazifischen Raum zuverlässig mit sauberem Trinkwasser. De.mem bietet seinen Kunden als "One-Stop-Shop" Anlagen, Dienstleistungen, Chemikalien und Verbrauchsmaterialien für den laufenden Betrieb ihrer Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen. Die Technologie von De.mem zur Wasser- und Abwasseraufbereitung zählt zu den weltweit fortschrittlichsten. Das Unternehmen vermarktet eine Reihe innovativer proprietärer Hohlfasermembran-Technologien. De.mem arbeitet mit der Nanyang Technological University (NTU) in Singapur zusammen, einem weltweit führenden Institut für Membran- und Wasserforschung. Weitere Informationen finden Sie unter: www.demembranes.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, insbesondere diejenigen über mögliche oder angenommene künftige Leistungen, Umsätze, Kosten, Dividenden, Produktionsmengen oder -raten, Preise oder das potenzielle Wachstum von De.mem Limited, sind oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse und Erwartungen und sind daher mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen können in Abhängigkeit von einer Vielzahl von Faktoren wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen und Entwicklungen abweichen.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um den Auszug aus einer insgesamt 13-seitigen Meldung. Sie können das englische Original hier abrufen: https://asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03147002-6A1348666&v=undefined

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte Meldung hier downloaden: https://asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03147002-6A1348666&v=undefined



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000DEM4Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.