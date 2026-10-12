Die Entstehung einer bis zu 1.800 Kilometer langen Wolkenformation über dem Mars-Vulkan Arsia Mons gab der Wissenschaft lange Rätsel auf. Nun zeigt eine aktuelle Studie einen Prozess, der in planetaren Klimamodellen bisher als rein theoretisch galt. Die europäische Weltraumorganisation Esa hat neue Daten zur sogenannten Arsia Mons Elongated Cloud veröffentlicht. Wie in einer im Wissenschaftsmagazin Nature veröffentlichten Studie zu lesen ist, entsteht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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