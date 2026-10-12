Munsbach (www.fondscheck.de) - Der September brachte einen beschleunigten Renditeanstieg am langen Ende der Euro-Zinskurve, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509XXX/ WKN A0LF5Y, A; ISIN LU0279509XXX/ WKN A0LF5X, T).Mit einem Minus von 2,82% habe der Fonds den schwächsten Monat des Jahres verzeichnet. Das Belastungsbild sei eindeutig. Sämtliche nennenswerten Gewinnbeiträge seien aus Floating-Rate-Positionen gekommen, während jede festverzinsliche Langlaufposition Kursverluste eingebracht habe. Die größten unrealisierten Abschläge würden inzwischen auf Vonovia 2040 (-8,6%), Volkswagen 2035 (-7,9%) und OMV 2040 (-6,9%) entfallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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