Ethereum News: Wale kaufen 166.000 ETH für 415 Millionen - während ETFs neun Tage lang Kapital verlieren

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Großanleger kauften in 72 Stunden 166.000 ETH im Wert von 415 Millionen Dollar, während Spot-ETFs neun Tage in Folge Kapital verloren. ETH handelt am 11. Oktober bei 2.506 Dollar mit 306 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung laut Bybit. Im September flossen 832 Millionen Dollar in ETH-ETFs, Anfang Oktober kehrte sich der Trend um, als 118 Millionen Dollar in drei Tagen abflossen. Die Ethereum News dieser Woche zeigen einen Markt, in dem Großanleger kaufen und Fonds verkaufen, und ein Vorverkaufs-Projekt positioniert sich für den Moment, in dem der breite Markt nachzieht.

Ethereum News Oktober 2026: Wale akkumulieren, ETFs verkaufen - wer hat Recht?

ETH handelt am 11. Oktober bei 2.502 Dollar auf dem Binance-Tageschart, wie CoinCentral berichtete. Der Kurs öffnete bei 2.503 Dollar, stieg auf 2.508 Dollar, fiel auf 2.497 Dollar und schloss nahezu unverändert. In 24 Stunden stieg der Kurs leicht um ein Prozent, verlor aber über sieben Tage rund sieben Prozent. Wale kauften 166.000 ETH in 72 Stunden, während Spot-ETFs neun Tage in Folge Nettoabflüsse verbuchten. Im September verzeichneten ETH-ETFs noch Zuflüsse von 832 Millionen Dollar, der zweithöchste Monatswert seit dem Start der Fonds.

Anfang Oktober drehte sich das Bild, als 118 Millionen Dollar in drei Handelstagen abflossen, wie AlphaMaven meldete. ETH handelt unter dem 7-Tage-SMA bei 2.565 Dollar, dem 20-Tage-SMA bei 2.650 Dollar und dem 50-Tage-SMA bei 2.556 Dollar. Das MACD-Histogramm steht bei exakt null, Käufer und Verkäufer halten sich die Waage. Support bei 2.477 Dollar, Resistance bei 2.519 Dollar.

Bitcoin-ETFs zogen am 1. Oktober 102,7 Millionen Dollar an, während ETH-ETFs verloren. Institutionelles Kapital rotiert aktiv zwischen den beiden größten Kryptowährungen. ETH sitzt 49 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar aus dem August 2025 und 15,68 Prozent unter Jahresbeginn. Die Marktkapitalisierung ist auf 305 Milliarden Dollar gefallen. Ein Analyst von FXEmpire sieht ein Keilmuster mit Kursziel 3.000 Dollar. Doch während ETH um institutionelles Kapital kämpft, entsteht das größte Renditepotenzial oft dort, wo ein Projekt noch vor dem Listing steht.

Pepeto: Was Wale bei ETH sehen, sehen frühe Käufer hier in komprimierter Form

Wale kaufen 166.000 ETH, weil sie an den Aufstieg glauben. Doch bei 306 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ist das Aufwärtspotenzial begrenzt. Das Renditepotenzial, das ETH-Käufer suchen, existiert in komprimierter Form dort, wo ein Projekt noch vor dem Listing steht und die Infrastruktur bereits funktioniert.

Pepeto zieht frühe Käufer an, weil die Börse bereits läuft und das Listing noch nicht stattgefunden hat. Genau diese Kombination hat in jedem vorherigen Zyklus das größte Renditepotenzial eröffnet. Der Token wird für 0,000000188 Dollar verkauft, mehr als 10,38 Millionen Dollar sind von 43.000 Wallets eingegangen. Jede Vorverkaufsphase schließt auf einem Timer, die nächste öffnet höher.

PepetoSwap berechnet 0,00 Prozent pro Swap. Eine Order über 100.000 Dollar, die auf Uniswap 300 Dollar kostet, wird dort gebührenfrei abgewickelt. Die Plattform verarbeitete 50 Millionen Dollar tägliches Testvolumen, die Bridge bewegt Token über fünf Blockchains in unter einer Minute. Der Scanner prüft 42 Indikatoren und blockiert jeden kritischen Vertrag.

Der Mitgründer hat den ersten Pepe-Coin ins Leben gerufen, dieser Coin erreichte 0,00002825 Dollar bei 420 Billionen Token, dem gleichen Supply, den Pepeto hat. Ein Binance-Veteran gehört zum Team, und SolidProof hat den gesamten Vertragscode und die Identität des Teams geprüft und verifiziert, bevor der Vorverkauf startete. Pepe erreichte eine Marktkapitalisierung in Milliardenhöhe ohne eigene Werkzeuge. Pepeto startet mit allem, was Pepe fehlte, zu einem Bruchteil des damaligen Preises. Die Lücke zwischen funktionierender Infrastruktur und aktuellem Einstiegspreis ist genau das, was das Renditepotenzial für Käufer definiert, die jetzt einsteigen.

Fazit

Die Ethereum News zeigen einen gespaltenen Markt. Wale kaufen, ETFs verkaufen, und der 2.477-Dollar-Support entscheidet über Q4.

Pepe erreichte 0,00002825 Dollar bei 420 Billionen Token ohne Börse, ohne Bridge und ohne Scanner. Pepeto hat alle drei beim gleichen Supply zu einem Bruchteil des Preises. Der Vorverkauf auf der offiziellen Pepeto-Website hat 43.000 Wallets angezogen, und das Listing rückt näher. Wer jetzt einsteigt, positioniert sich vor dem Moment, der den Vorverkaufspreis dem offenen Markt aussetzt, und sichert sich den niedrigsten verfügbaren Einstieg. Jede Runde, die verstreicht, erhöht den Einstiegspreis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht ETH im Oktober 2026?

Wale kauften 166.000 ETH in 72 Stunden, während Spot-ETFs neun Tage Abflüsse verbuchten. Support liegt bei 2.477 Dollar, Resistance bei 2.519 Dollar.

Warum fällt Pepeto im Meme-Coin-Bereich auf?

Pepeto bietet Renditepotenzial, weil Pepe 0,00002825 Dollar beim gleichen Supply erreichte, ohne Werkzeuge zu haben. Pepeto startet mit Börse, Bridge und Scanner zu einem Bruchteil des Preises. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.