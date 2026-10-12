- die ordentliche Hauptversammlung findet am Montag, dem 23. November 2026 in den Räumen der Gesellschaft, Greenwich Beteiligungen AG, Bahnhofstr. 55/57, 69115 Heidelberg um 10:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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- die ordentliche Hauptversammlung findet am Montag, dem 23. November 2026 in den Räumen der Gesellschaft, Greenwich Beteiligungen AG, Bahnhofstr. 55/57, 69115 Heidelberg um 10:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|Greenwich Beteiligungen AG - HV am 23.11.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Montag, dem 23. November 2026 in den Räumen der Gesellschaft, Greenwich Beteiligungen AG, Bahnhofstr. 55/57, 69115 Heidelberg um 10:00 Uhr statt.Den vollständigen...
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