Von Adobe Photoshop bis Microsoft Word: Artcraft bietet KI-generierte Kopien einiger der beliebtesten Software-Tools an. Wie gut sind die Gratis-Klone wirklich - und was sagt das über die Zukunft kommerzieller Software aus? "Software is over", erklärte der US-amerikanische Entwickler Brandon Thomas Anfang Oktober 2026 im Online-Forum Hacker News. Wie als Beleg für diese These veröffentlichte Thomas nicht weniger als KI-generierte Kopien aller wichtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n