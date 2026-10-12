Die Fülle an Auswahl macht es Nutzer:innen von Netflix und Co. oft nicht leicht, Filme oder Serien zu finden. Bingebrowser will dieses Problem lösen - und zwar im Look einer Videothek aus den 2000er-Jahren. Netflix, Prime Video, Disney Plus: Streaming-Dienste gibt es inzwischen viele. Oft dauert die Auswahl des passenden Titels für einen entspannten Abend auf der Couch aber länger als der Film selbst. Die Website Bingebrowse will genervten Streaming-Abonnent:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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