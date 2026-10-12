Salesforce (CRM): Aktuelles Breakout-Setup optimal nutzen!

Die Bären verlieren an Boden!

Rückblick

Der Chart zeigt im Sommer einen dynamischen Aufwärtstrend (starker Kurssprung Ende August auf Niveaus um ca. 265 USD). Nach diesem Hoch konsolidierte die Salesforce-Aktie schrittweise und korrigierte zurück in Richtung des gleitenden Durchschnitts EMA 50. Aktuell notiert der Kurs bei 236.64 USD, knapp unterhalb einer Widerstandszone.

Salesforce-Aktie: Chart vom 12.10.2026, Kürzel: CRM, Kurs: 236.64 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sollte die Aktie die Widerstandszone dynamisch nach oben durchbrechen, deutet der grüne gestrichelte Pfeil auf ein mögliches Anschlusssignal hin, das den Kurs wieder in Richtung der alten Hochs (265 USD) führen könnte. Zur Absicherung nach unten ist ein Stop-Loss-Bereich knapp unterhalb der 20-Tagelinie eingezeichnet.

Mögliches bärisches Szenario

Wenn der Ausbruch scheitern sollte, setzt sich der übergeordnete Abwärtstrend meist mit ähnlicher Dynamik fort. Ein GAP-Close bei 205 USD wird damit wahrscheinlicher.

Meinung

Salesforce ist weltweiter Marktführer im Bereich Customer Relationship Management und Unternehmenssoftware auf Cloud-Basis. Das zentrale Wachstumsthema bei Salesforce ist aktuell die Integration künstlicher Intelligenz (u.a. durch Plattformen wie Einstein AI und KI-Agenten) in bestehende Workflow- und Kundendaten-Systeme, um margenstarke wiederkehrende Umsätze zu sichern. Gesundes Umsatzwachstum und Megatrends (wie KI-Integration) liefern die notwendige Substanz, damit ein charttechnischer Ausbruch nachhaltig gelingt und nicht als Fehlausbruch endet.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 188.57 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.17 Mrd. USD

Meine Meinung zu Salesforce ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 12.10.2026

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