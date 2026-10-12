Wer in die virtuelle Realität eintauchen möchte, muss bislang eine VR-Brille tragen. Ein Team aus Japan zeigt, dass es auch anders geht: Es hat einen Sessel entwickelt, in dem die Bilder frei in der Luft zu schweben scheinen. Der Preis, um in die virtuelle oder erweiterte Realität (VR/XR) einzutauchen, hört nicht bei den Kosten für Brillen wie die Meta Quest oder die Apple Vision Pro auf. Sie drücken bei längerer Tragezeit auf Stirn, Nase und Ohren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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