Antimon-Sensation mit 70% Gehalt: Jetzt kommt auch noch Gold ins Spiel!

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Im Interview mit Duane Parnham, CEO von Critical One Energy, wird aus einer fast 50 Jahre alten Entdeckung plötzlich eine hochaktuelle Rohstoffgeschichte. Extrem hohe Antimon-Gehalte, zusätzliche Goldfunde und ein Bohrprogramm über 15.000 Meter könnten Howells Lake zu einem strategisch wichtigen Projekt für Nordamerika machen. Doch die entscheidenden Nachweise stehen noch aus.

Im Interview mit Duane Parnham, CEO von Critical One Energy, wird aus einer fast 50 Jahre alten Entdeckung plötzlich eine hochaktuelle Rohstoffgeschichte. Extrem hohe Antimon-Gehalte, zusätzliche Goldfunde und ein Bohrprogramm über 15.000 Meter könnten Howells Lake zu einem strategisch wichtigen Projekt für Nordamerika machen. Doch die entscheidenden Nachweise stehen noch aus.

Amerikas gefährliche Abhängigkeit

Antimon steckt in militärischer Ausrüstung und zahlreichen Industrieprodukten. Trotzdem sind die USA laut aktueller Unternehmenspräsentation zu 91 Prozent von Importen abhängig. Parnham erwartet, dass strengere Vorgaben zur Herkunft kritischer Rohstoffe den Druck auf Hersteller weiter erhöhen werden. Besonders Unternehmen aus der Rüstungsindustrie müssten ihre Lieferketten deshalb neu ordnen.



Davon könnten Projekte in Nordamerika profitieren. Doch zwischen einem Fund und einer produzierenden Mine liegen Jahre der Exploration, Genehmigung und technischen Entwicklung. Genau hier sieht Parnham die Chance für Critical One Energy: Howells Lake beginnt nicht bei null, sondern baut auf einer Entdeckung auf, die jahrzehntelang nahezu unangetastet blieb.

40 Jahre Stillstand enden

Das Vorkommen wurde 1979 entdeckt. Zum damaligen Erkundungsteam gehörte Chet Idziszek, heute Director bei Critical One Energy und später an der Entdeckung der hochgradigen Goldlagerstätte Eskay Creek beteiligt. 1984 endeten die Arbeiten. Danach verschwand Howells Lake für rund vier Jahrzehnte aus dem Fokus.



Heute prüft das Unternehmen die historischen Daten mit modernen Bohrungen. Alte Unterlagen nennen allein für die East Zone rund 48 Millionen Pfund enthaltenes Antimon. Diese Zahl ist keine aktuelle Mineralressource. Die neuen Ergebnisse hätten das historische Vorkommen laut Parnham jedoch bestätigt und zugleich Hinweise geliefert, dass die Mineralisierung deutlich weiter reichen könnte.