Paris (www.anleihencheck.de) - Der Euro ist in dieser Woche zeitweise bis auf 1,1163 Dollar gefallen - und damit auf den niedrigsten Stand seit 17 Monaten, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Neben dem politischen Risiko der für Ende November angesetzten Neuwahlen in Spanien belaste wohl vor allem die angespannte Haushaltslage Frankreichs die Gemeinschaftswährung. Der Präsident der französischen Zentralbank, Emmanuel Moulin, sehe Frankreich angesichts des hohen Staatsdefizits bereits in einer Risikozone. Die Lage sei "ernst", habe er in einem Interview gesagt. Als entscheidend sehe er nun den Haushaltsplan für 2027, der das Vertrauen der Finanzmärkte zurückgewinnen müsse. Devisenexperten würden bereits Anzeichen dafür sehen, dass die Sorgen auf andere europäische Anleihemärkte übergreifen würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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