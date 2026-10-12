Trotz einer Wall Street, die am Nachmittag den Rückwärtsgang einlegte, kann der DAX seine Gewinne über den Tagesverlauf behaupten. Die Euphorie zum Wochenstart über eine mögliche Rückkehr Russlands auf die internationalen Energiemärkte war allerdings schnell wieder verflogen. Zu groß bleiben die geopolitischen Unsicherheiten und zu gering bislang die tatsächlichen Entlastungen bei Energiepreisen und Anleiherenditen. Besonders Frankreich bereitet den Anlegern weiterhin Sorgen, nachdem sich der Renditeabstand zu deutschen Bundesanleihen erneut ausgeweitet hat.



Auch die Sorgen um die Finanzierung der großen KI-Investitionen bleiben bestehen. Die Unternehmensanleihen von Oracle geraten zunehmend unter Druck und nähern sich bei der Risikobewertung dem Hochzinssegment. Das wirft die Frage auf, wie lange die Hyperscaler ihre gewaltigen Investitionen noch finanzieren können, ohne dass steigende Kapitalkosten ihre Geschäftsmodelle und Bewertungen belasten. Der KI-Boom scheitert derzeit nicht an der Technologie, sondern könnte zunehmend an den Kosten ihrer Finanzierung gemessen werden.



Damit rückt die beginnende Berichtssaison noch stärker in den Mittelpunkt. Die Erwartungen an die Unternehmensgewinne sind insbesondere in den USA außergewöhnlich hoch. Nach Wochen steigender Renditen und hoher Energiepreise müssen jetzt die Unternehmen selbst die Argumente für weiter steigende Aktienkurse liefern. Die Berichtssaison wird damit zum Lackmustest für die Aktienmärkte. Bei den hohen Bewertungen reicht es nicht mehr aus, die Erwartungen lediglich zu erfüllen. Die Unternehmen müssen zunehmend positiv überraschen, um den Anlegern neue Kaufargumente zu liefern. Die jüngste Entspannung an den Finanzmärkten steht damit auf wackligen Beinen.

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