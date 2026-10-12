München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 12. Oktober, um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (ARD Hauptstadtstudio) aus.12. Oktober 202620:15 - 20:30 UhrBrennpunkt: Bas-RücktrittNeue Bewährungsprobe oder Chance für die Koalition?Moderation: Markus PreißGäste:Lars Klingbeil, SPD-Vorsitzender und FinanzministerMarkus Söder, CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident BayernDer Rücktritt von Bärbel Bas trifft die Koalition in einer sensiblen Phase: In ihrem Ministerium liegen die wichtigsten Reformvorhaben von Union und SPD. Wir fragen, welchen Anteil die öffentlichen Auseinandersetzungen mit dem Koalitionspartner an den stockenden Reformen bei Rente und Sozialpolitik hatten und wie es die SPD und die Arbeit in der Koalition verändert.Darüber spricht Markus Preiß heute Abend (12. Oktober) um 20:15 Uhr in einem "Brennpunkt" im Ersten mit dem SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil sowie mit dem CSU-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten von Bayern, Markus Söder.Redaktion: Iris SayramDie Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 live untertitelt.Zusätzlich zur Live-Untertitelung werden die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100, E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6369698