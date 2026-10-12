Wall-Street-Banken und Gesundheitsriesen legen ihre Zahlen vor, und auch von der Konjunkturseite kommen am Dienstag wichtige Impulse.Die Berichtssaison zieht am Dienstag deutlich an: Mit JPMorgan, Wells Fargo und Goldman Sachs legen gleich drei US-Großbanken ihre Bücher offen, dazu melden UnitedHealth und Johnson & Johnson ihre Q3-Zahlen. Am Nachmittag rücken in den USA der ADP-Arbeitsmarktbericht und die Wiederverkäufe von Häusern in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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