Neue Woche, neues Glück. Der deutsche Leitindex startet optimistisch in die neue Handelswoche und verzeichnet im frühen Montagshandel deutliche Kursgewinne. Damit verbessert sich die Ausgangslage für den DAX erheblich. In Anbetracht der anstehenden Herausforderungen sollte der gelungene Wochenstart aber noch nicht überbewertet werden.Ölpreise und Anleiherenditen als Belastungsfaktor Es ist keine Entspannung bei den Ölpreisen in Sicht. Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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