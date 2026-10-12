Die Aktie der Deutschen Telekom musste am Freitag heftige Kursverluste hinnehmen und belastete ob ihrer Gewichtung damit auch den DAX. Da sich auch im späten Freitagshandel keine signifikante Erholungs- bzw. Gegenbewegungen einstellen wollten, richteten sich die bangen Blicke Richtung Wochenbeginn. Würde sich die Rutschpartie fortsetzen oder gelingt es der Aktie endlich, eine belastbare Gegenbewegung auf die Beine zu stellen? Beide Erwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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