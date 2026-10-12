Whatsapp bekommt offenbar ein praktisches Feature. Der Versand von Texten, Bildern und Links lässt sich bis zu zwei Wochen im Voraus festlegen. Wer jetzt schon Zugriff darauf hat. Whatsapp hat eine neue Funktion entwickelt, mit der Nutzer:innen ihre Nachrichten planen können. Wie WABetainfo berichtet, ist diese mit dem Beta-Update 2.26.40.7 jetzt im Googles Play-Store für Android-Geräte verfügbar. Mithilfe der neuen Funktion können Nutzer:innen eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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