Die Expansion von Megaport nach Portugal eröffnet den Zugang zu Rechen-, Netzwerk- und Speicherdiensten für den lokalen und globalen Markt.

Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), eine weltweit führende automatisierte Infrastrukturplattform, gab heute die Einführung seiner Dienste in Portugal bekannt. Damit baut das Unternehmen seine Präsenz in Europa aus und ermöglicht es Unternehmen und Dienstleistern in der Region, sich sofort mit den weltweit führenden Anbietern von Cloud-, Netzwerk- und Rechenzentrumsdiensten zu verbinden.

Dank neuer On-Ramps in Lissabon können Kunden in Portugal nun auf die automatisierte Infrastrukturplattform von Megaport sowie auf mehr als 1.200 angeschlossene Rechenzentren weltweit zugreifen. Diese Einführung bietet Unternehmen, MSPs und Netzbetreibern private, leistungsstarke Rechen-, Netzwerk- und Speicherkapazitäten sowie regionale Verbindungen auf Abruf mit skalierbarer Bandbreite.

Angesichts der Prognose, dass der portugiesische Rechenzentrumsmarkt bis 2030 ein Volumen von 3,09 Milliarden US-Dollar erreichen wird, sowie der Nähe Lissabons zu wichtigen Anlandepunkten von Unterseekabeln ist der Ausbau dieses globalen Konnektivitätsknotenpunkts ein logischer nächster Schritt für Megaport.

"Portugals digitale Wirtschaft wächst rasant, und die Infrastruktur steht im Mittelpunkt dieser Transformation", sagte Emmanuel Sevray, VP für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Megaport. "Indem wir die erstklassige Plattform von Megaport in diesen florierenden Markt bringen, ermöglichen wir Unternehmen, ihre geschäftliche Entwicklung zu beschleunigen, die Netzwerkleistung zu verbessern und sich nahtlos mit globalen Partnern und Anbietern zu verbinden."

Portugals wachsende Rolle als digitaler Knotenpunkt für Südeuropa macht das Land zu einer logischen Ergänzung der expandierenden europäischen Präsenz von Megaport, zu der bereits Schlüsselmärkte wie Spanien, Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich gehören.

"Diese Markteinführung unterstreicht unser Engagement, Kunden überall dort zu unterstützen, wo sie tätig sind", fügte Sevray hinzu. "Portugal bietet eine spannende Gelegenheit, eine erstklassige automatisierte Infrastruktur in ein florierendes Technologie-Ökosystem zu bringen."

Über Megaport

Die Bereitstellung von Infrastruktur sollte schnell und einfach sein. Mit einem softwaredefinierten Ansatz stellt Megaport private Rechen-, Netzwerk- und Speicherressourcen bereit weltweit, sicher und auf Abruf. Errichten und skalieren Sie Ihre Infrastruktur mit nur wenigen Klicks mithilfe einer globalen KI-Inferenzplattform. Megaport genießt das Vertrauen weltweit führender Unternehmen und arbeitet mit Dienstleistern, Rechenzentren und Systemintegratoren an über 1.200 aktivierten Standorten weltweit zusammen. Das Megaport-Netzwerk ist nach ISO/IEC 27001 zertifiziert. Beginnen Sie mit dem Aufbau unter megaport.com.

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