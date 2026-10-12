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Die Sonntagsroutine für einen Neustart: Von wegen Januar! In Deutschland nutzen 76 % der Menschen den Herbst für einen Neustart in ihrem Zuhause



12.10.2026 / 17:45 CET/CEST

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BERLIN, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Der Sommer neigt sich endgültig dem Ende zu und in Deutschland hat der Alltag mit Arbeit und Schule wieder Einzug gehalten. Jetzt zeigt eine bundesweite Befragung: Viele Menschen sehen nicht mehr den Jahreswechsel, sondern den Herbst als Zeit für einen persönliche Neuanfang. Die Befragung zur Sonntagsroutine wurde vom Blumenlieferservice Freddie's Flowers in Auftrag gegeben und ergab, dass 76 % der Deutschen mit dem Herbstbeginn bewusst ihr Zuhause, ihre Gewohnheiten oder ihr Mindset verändern. Anstatt dem Ende des Sommers nachzutrauern, stimmen sich die Deutschen zunehmend mit Wohlfühlritualen im eigenen Zuhause auf die kälteren Monate ein. Und der Sonntag scheint der perfekte Tag dafür zu sein. Menschen in ganz Deutschland halten sich die Wochenenden für Erholung und gemeinsame Zeit frei. Auf die Frage, welche Aktivitäten zu einem typischen Sonntag gehören, nennen fast drei von zehn Befragten (28,4 %) Zeit mit Menschen aus Familie oder Freundeskreis zu verbringen. 21,6 % wollen einfach nichts tun und sich ausruhen. Putzen und aufräumen liegen mit 10,8 % weit dahinter zurück. Schluss mit dem Sonntagsblues 36,8 % der Befragten geben an, sonntags mit einem etwas mulmigen Gefühl auf die kommende Arbeitswoche zu blicken. Kleine Veränderungen im Zuhause können da überraschend große Wirkung zeigen. Pflanzen und Blumen im Zuhause sorgen besonders zuverlässig für gute Laune: 83,8 % geben an, dass sich frische Schnittblumen oder Zimmerpflanzen merklich auf ihre Stimmung auswirken.

Fast die Hälfte (49 %) berichten von einer deutlichen Verbesserung ihres allgemeinen Wohlbefindens. Die Regionen im Vergleich Berlin: 95 % geben an, dass Blumen ihre Laune verbessern. Das ist der höchste Wert in Deutschland. Doch der Stress der Hauptstadt bleibt spürbar: Bei 47 % macht sich jede Woche der Sonntagsblues breit.

95 % geben an, dass Blumen ihre Laune verbessern. Das ist der höchste Wert in Deutschland. Doch der Stress der Hauptstadt bleibt spürbar: Bei 47 % macht sich jede Woche der Sonntagsblues breit. Hamburg: Mit 90 % wird hier der Neustart besonders konsequent umgesetzt. Gleichzeitig liegt die Stadt beim Sonntagsblues mit 60 % an der Spitze. Im Umgang damit setzen die Menschen auf Sport (40 %) und Ausruhen (40 %).

Mit 90 % wird hier der Neustart besonders konsequent umgesetzt. Gleichzeitig liegt die Stadt beim Sonntagsblues mit 60 % an der Spitze. Im Umgang damit setzen die Menschen auf Sport (40 %) und Ausruhen (40 %). Nordrhein-Westfalen: Hier trifft bei vielen ein ausgeprägter Herbst-Neustart (83 %) auf einen kräftigen Stimmungsbooster durch frische Blumen (90 %). Hinweise für die Redaktion Befragung von 204 Erwachsenen in Deutschland, durchgeführt von Freddie's Flowers . Hochauflösendes Bildmaterial, regionale Auswertungen und Tipps zur floralen Gestaltung sind auf Anfrage erhältlich. View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-sonntagsroutine-fur-einen-neustart-von-wegen-januar-in-deutschland-nutzen-76--der-menschen-den-herbst-fur-einen-neustart-in-ihrem-zuhause-302905823.html



12.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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