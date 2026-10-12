NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Der Labordienstleister und Pharmazulieferer dürfte die Markterwartungen leicht übertreffen, schrieb Richard Vosser in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Insgesamt sollte das anhaltend starke Wachstum bei Verbrauchsmaterialien und Geräten weiterhin für Zuversicht sorgen./la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 14:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 14:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007165631
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