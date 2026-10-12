Als defensives Healthcare-Unternehmen steht CONVATEC GROUP heute mit + 4,3 % im britischen Leitindex FTSE 100 an der Spitze. Gegenüber dem Zwischentief vom 9. Oktober gilt + 7,7 % sowie + 19 % seit dem 2. Juni. Knapp 5 Mrd. € Börsenwert sind unspektakulär, das KGV-Paar 22,1 (2026) und 15,0 (auf Basis 2027) entspricht der Aussicht auf eine mehr als solide Gewinnentwicklung.
Ähnlich unspektakulär im Plus sind heute PAUL HARTMANN (+ 0,8 %), COLOPLAST (+ 2,0 %), ESSITY (+ 0,3 %) sowie SMITH & NEPHEW (+ 1,3 %), die ebenfalls in Wundversorgung und angrenzenden Bereichen tätig sind. Wie sich am Kursverlauf von PAUL HARTMANN und COLOPLAST zeigt (siehe Chartvergleich), kann ein Engagement auch in dieser Gruppe zur Geduldsprobe werden. Dennoch eignen sich defensive Healthcarewerte als Depotbeimischung.
Helmut Gellermann
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Ähnlich unspektakulär im Plus sind heute PAUL HARTMANN (+ 0,8 %), COLOPLAST (+ 2,0 %), ESSITY (+ 0,3 %) sowie SMITH & NEPHEW (+ 1,3 %), die ebenfalls in Wundversorgung und angrenzenden Bereichen tätig sind. Wie sich am Kursverlauf von PAUL HARTMANN und COLOPLAST zeigt (siehe Chartvergleich), kann ein Engagement auch in dieser Gruppe zur Geduldsprobe werden. Dennoch eignen sich defensive Healthcarewerte als Depotbeimischung.
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