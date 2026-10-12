NEAR News: Open Interest stürzt 18 % ab - Warum Trader bei 5,21 Dollar jetzt umdenken

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Die NEAR News des 11. Oktober liefern ein Signal, das Trader nicht ignorieren sollten: Das Open Interest ist innerhalb von 24 Stunden um 18 Prozent eingebrochen, obwohl der Kurs bei 5,21 Dollar über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten hält. Große Futures-Positionen werden aufgelöst, während die Preisoberfläche stabil wirkt. Mit sechs Milliarden Dollar Marktkapitalisierung wird eine Verzehnfachung für NEAR zu einer enormen Aufgabe.

Wer seit dem Anstieg von unter einem Dollar in diesem Jahr hält, sitzt auf erheblichen Gewinnen, doch die nächste große Vervielfachung entsteht nicht bei dieser Bewertung. Die NEAR News zeigen starke Technik, aber begrenzten Spielraum nach oben. Dieser Artikel zeigt, wo Trader jetzt das größere Renditepotenzial suchen.

NEAR News: Kurs hält bei 5,21 Dollar, aber die Dynamik lässt nach

NEAR Protocol handelt am 11. Oktober 2026 bei 5,21 Dollar auf Binance Spot. Die 24-Stunden-Spanne liegt zwischen 5,17 und 5,44 Dollar bei einem Tagesrückgang von 0,48 Prozent. Das MACD-Histogramm steht bei exakt null, was laut Blockchain.News auf eine erloschene kurzfristige Dynamik hindeutet. Das Open Interest ist um 18 Prozent auf 252 Millionen Dollar gefallen, ein klares Zeichen dafür, dass Händler Positionen abbauen.

Die Unterstützung liegt bei 5,11 Dollar, der starke Boden bei 5,00 Dollar, und NEAR muss den Widerstand bei 5,27 Dollar zurückerobern, bevor ein Test der 5,38-Dollar-Marke möglich wird. Die Upgrades des zweiten Quartals waren bedeutend: Dynamisches Resharding über Version 2.13 und Post-Quanten-Signaturen machen NEAR zu einer der ersten Layer-1-Blockchains mit quantensicherer Kryptografie. Laut dem Nansen Q2-Bericht erreichte der Umsatz in den ersten vier Monaten 2026 insgesamt 15,6 Millionen Dollar und übertraf damit das gesamte Jahr 2025.

Der Bitwise NEAR ETF handelt an der NYSE Arca unter dem Kürzel NRR und bietet institutionellen Zugang. Die Integration von Venice AI brachte datenschutzorientierte KI-Funktionen ins Ökosystem. Doch sechs Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bedeuten, dass eine Verzehnfachung 60 Milliarden Dollar erfordert, eine Hürde, die etablierte Layer-1-Tokens in diesem Zyklus selten überwinden. Für Trader, die in den NEAR News nach dem nächsten großen Sprung suchen, verweist die Mathematik auf Projekte in früheren Phasen, und eines davon steht bereit.

Pepeto: Der Presale-Kandidat, der im NEAR-Zyklus Aufmerksamkeit gewinnt

NEARs sechs Milliarden Dollar Bewertung belohnt Halter, die früh dabei waren, doch für neue Käufer ist der große Sprung gelaufen. Pepeto sitzt genau dort, wo NEAR vor seinem Anstieg stand: funktionierende Produkte, wachsende Nachfrage, aber noch kein Listing.

Jeder Zyklus bringt einen Namen hervor, der auf jeder ernsthaften Beobachtungsliste landet, und diesmal ist es Pepeto, weil der Investitionsfall feststand, als alle drei Tools live gingen. PepetoSwap arbeitet ohne Protokollgebühr bei 0,00 Prozent, deckt Market-, Limit- und DCA-Orders ab und blockiert MEV-Bots. Die Bridge verbindet Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum mit einem Lock-and-Mint-Verfahren ohne Wrapped-Schuldscheine, sodass jede Übertragung kostenlos ist und in unter einer Minute ankommt.

Der Scanner kombiniert 42 statische Detektoren mit einem simulierten Kauf, Verkauf und Transfer, sucht nach Pause- und Blacklist-Schaltern sowie veränderbaren Steuersätzen und vergibt eine Bewertung von 0 bis 100, wobei ein kritisches Ergebnis den Trade automatisch sperrt. Das sind Tools auf Börsenniveau rund um einen Token mit einem Preis von 0,000000188 Dollar. Mehr als 43.000 Halter haben über 10,38 Millionen Dollar investiert, jede Phase endet mit ihrem Timer, und die nächste setzt einen höheren Preis an. Wer den aktuellen Stufenpreis mit dem Potenzial nach einem Listing vergleicht, versteht, warum diese Ausgangslage unter den Presale-Projekten dieses Zyklus als selten gilt.

Der gesamte Code wurde vor der Öffnung des Presales von SolidProof geprüft und verifiziert. Im Vergleich zu NEARs Milliardenbewertung liegt Pepeto in einer Phase, in der der Spielraum nach oben ungleich größer ausfällt. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den aktuellen Stufenpreis, bevor die nächste Erhöhung ihn nach oben drückt. Der Zugang läuft über die offizielle Pepeto-Website.

Fazit

Die NEAR News zeigen einen technisch starken Token, der an der Bewertungsgrenze eines reifen Projekts arbeitet. NEAR hat Raum in institutionellen Sektoren, doch für Presale-Preise mit laufenden Tools und einem noch offenen Renditepfad bietet Pepeto eine Ausgangslage, die kein anderes Projekt derzeit erreicht. Beim aktuellen Stufenpreis und mit über 10,38 Millionen Dollar Presale-Volumen lassen sich die Zahlen nicht ignorieren. Wer heute einsteigt, kauft vor der nächsten Preiserhöhung, und genau das ist das Zeitfenster, das Trader jetzt nutzen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagen die aktuellen NEAR News über den Kursverlauf?

NEAR handelt am 11. Oktober bei 5,21 Dollar, das Open Interest ist um 18 Prozent gefallen, und das MACD-Histogramm zeigt eine erloschene kurzfristige Dynamik.

Warum wird Pepeto als Presale-Alternative diskutiert?

Pepeto bietet drei laufende Tools, ein Presale-Volumen im zweistelligen Millionenbereich und mehr als 43.000 Halter. Der Code wurde von SolidProof auditiert, und der Stufenpreis steigt mit jeder Phase. Einstieg über die offizielle Pepeto-Website.