Die Shopify-Aktie startet mit einem Up-Gap stark in die neue Handelswoche und nimmt erneut Kurs auf ihr Rekordhoch. In meiner vorherigen Analyse hatte ich die Rückeroberung der wichtigen Zone um 155 US$ als Voraussetzung für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hervorgehoben. Diese Entwicklung hat sich inzwischen klar bestätigt. Mit aktuell 176,18 US$ behauptet sich der Titel nun sogar oberhalb von 172,95 US$ und nur noch wenige Prozent unter dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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