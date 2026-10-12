Die US-Börsen starten uneinheitlich in eine Woche mit Inflationsdaten und Quartalszahlen. Der Nasdaq 100 gab am Montag um 0,8% auf 30.634 Punkte nach, während der Dow Jones Industrial um 0,4% auf 51.873 Punkte zulegte. Damit stellt sich die Frage: Beginnt bei den Chipwerten eine ernsthafte Korrektur, oder handelt es sich nur um Gewinnmitnahmen nach einer starken Phase? Chipwerte bremsen den Nasdaq Nach den jüngsten Kursgewinnen trübte sich die Stimmung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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