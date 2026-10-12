Harbin Institute of Technology (HIT)

HARBIN, China, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

"Mithilfe populärwissenschaftlicher Bücher und Metaverse-Kurse habe ich digitale Figuren begleitet und Schritt für Schritt gelernt, wie Planetenrover aufgebaut sind. Das war wie ein Abenteuerspiel. Ich hätte nie gedacht, dass die Funktionsweise von Mond- und Marsrovern so spannend sein kann!", schwärmt der Schüler Leng Xingsong.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Vor kurzem wurde die Kampagne "HIT: Integrierte Medienreihe zur Wissenschaftsvermittlung im Klassenzimmer" (HIT Integrated Media Science Popularization Series Entering Classrooms) an 27 Schulen in Guangxi, Yunnan, Qinghai und anderen Regionen durchgeführt, an der mehr als 3.000 Schüler teilnahmen. Dies steht beispielhaft für die langjährigen Bemühungen des Freiwilligen-Lehrteams des HIT, wissenschaftliche Inhalte und Lehrmaterialien direkt in die Schulen des Freiwilligenunterrichts zu bringen und das Arbeitsmodell "Populärwissenschaft und Freiwilligenunterricht" zu erproben.

Im praktischen Teil des Metaverse-Kurses erkundeten die Schüler mithilfe von 3D-Technologien virtuelle Umgebungen, darunter Mond- und Marsbasen. Dabei bearbeiteten sie verschiedene Aufgaben, darunter interaktive Fragerunden mit KI-Agenten und Simulationen zur Routenplanung von Planetenrovern. So erhielten die Schüler Einblicke in aktuelle Entwicklungen der Luft- und Raumfahrt und entdeckten ihre Begeisterung für die Raumfahrt.

Die zweisprachige, chinesisch-englische Ausgabe der Reihe "HIT: Integrierte Medienreihe zur Wissenschaftsvermittlung" ist inzwischen erschienen. Dazu gehören die Bände Derkleine Roboterarm:Eine helfende Hand für Astronauten (The Small Robotic Arm: A Helping Hand for Astronauts), Yutu&Zhurong: Weltraumabenteuer derPlanetenrover (Yutu & Zhurong: Space Adventure of Planetary Rovers), sowie Die Geheimnisse des Mondbodens entschlüsseln: Chinas Geschichte der Mondprobenentnahme (Unlocking the Secrets of Lunar Soil: China's Lunar Sampling Story).

Durch die Verknüpfung von Fachwissen aus der Luft- und Raumfahrt, praktischen Erfahrungen aus großen technischen Projekten sowie Bildungsressourcen der Luft- und Raumfahrtwissenschaft bereitet die Reihe wichtige wissenschaftlich-technologische Ressourcen der Luft- und Raumfahrttechnik visuell für die Populärwissenschaft auf. Auf diese Weise entsteht ein umfassendes zweisprachiges Angebot, das "populärwissenschaftliche Bücher, Ausstellungen zur Luft- und Raumfahrt, multimediale Videos mit KI-Elementen und Metaverse-Kurse" miteinander verbindet und eine Lücke in der praxisnahen Wissenschaftsvermittlung im Bereich Luft- und Raumfahrt in China schließt. Sie dient als wichtiges Praxiselement bei der Förderung der koordinierten Entwicklung von technologischer Innovation in der Luft- und Raumfahrt und Wissenschaftsvermittlung. Zudem leistet sie einen positiven, vorbildlichen und richtungsweisenden Beitrag zur langfristigen Entwicklung der Weltraumforschung, zum internationalen wissenschaftlich-technologischen und kulturellen Austausch sowie zur Heranbildung von Nachwuchskräften für wissenschaftliche und technologische Innovationen. Zahlreiche Akademiker und Experten haben die Reihe empfohlen.

Ansprechpartnerin: Frau Huang, Tel.: 86-10-63074558.