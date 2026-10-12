Dogecoin News: 57 Millionen Dollar fließen ab, während der ETF vor dem Ende steht

Anzeige / Werbung

Die aktuellen Dogecoin News beginnen mit einem Warnsignal, denn 57 Millionen Dollar sind netto von Börsen abgeflossen und der Kurs ist auf 0,085 Dollar gefallen. Der BWOW-ETF von Bitwise steht drei Tage vor seinem letzten Handelstag, was weiteren Verkaufsdruck erzeugen könnte. Gleichzeitig haben Wale über 1,14 Milliarden DOGE aufgekauft, ein Zeichen, das der Markt noch einordnen muss. DOGE hat in sieben Tagen rund neun Prozent verloren, und der Widerstand bei 0,10 Dollar bleibt das Ziel. Institutionelle Anleger ziehen sich zurück, während Großinvestoren leise nachkaufen. Dieser Artikel ordnet die Kursbewegung ein und zeigt, welcher Presale mit einer gebührenfreien Börse einen anderen Einstieg bietet.

Dogecoin News Oktober: ETF-Ende, Wal-Käufe und der Kampf um 0,10 Dollar

DOGE notiert bei 0,085 Dollar am 11. Oktober laut Crypto.news, nach einem Rückgang von neun Prozent in sieben Tagen. In diesem Zeitraum flossen 57 Millionen Dollar netto von Börsen ab, ein Zeichen dafür, dass Halter ihre Positionen auflösen. Analyst Giannis Andreou sieht 0,092 bis 0,095 Dollar als Bestätigungsniveau, bevor höhere Ziele in Frage kommen. Die Marktkapitalisierung liegt bei 14,8 Milliarden Dollar, und bei dieser Größe braucht jede Verdopplung frisches Kapital im zweistelligen Milliardenbereich.

Bitwise hat die Liquidation seines BWOW-ETF angekündigt, und der letzte Handelstag an der NYSE Arca ist der 14. Oktober, wie Cointelegraph berichtet. Der Fonds hielt zuletzt nur noch 688.000 Dollar an Nettovermögen, weniger als ein Jahr nach dem Start. Die Ausschüttung an Anteilseigner folgt am 22. Oktober. Bitwise nannte die Optimierung des Produktangebots als Grund, doch die Schließung sendet ein Signal, denn institutionelles Interesse allein konnte DOGE nicht tragen.

Trotzdem kauften Wale 1,14 Milliarden DOGE und stützten die Unterstützung bei 0,081 Dollar. Am 4. Oktober stand der Kurs noch bei 0,0972 Dollar, bevor der Rückgang einsetzte, und das Allzeithoch von 0,73 Dollar liegt über 88 Prozent entfernt. Wer Multiples sucht, blickt auf den Presale-Markt.

Pepeto: 0,00 % Swap-Gebühren und ein Presale, der vor dem Listing liefert

DOGE braucht Milliarden an neuem Kapital für jede Verdopplung, und der ETF-Rückzug zeigt, dass institutionelles Geld allein nicht reicht. Im Presale-Markt entsteht gerade der Gegenentwurf, denn Pepeto liefert funktionierende Produkte, bevor der Token überhaupt gelistet wird.

Pepeto ist der Presale, dessen Produkte bereits arbeiten, denn PepetoSwap, die Cross-Chain-Bridge und der Sicherheitsscanner sind alle live, während die aktuelle Phase Käufer noch bei 0,000000188 Dollar auf der offiziellen Pepeto-Website aufnimmt. Der Zeitpunkt entscheidet, denn wer vor dem Phasenschluss kauft, liegt preislich vor allen, die danach einsteigen. Während Uniswap 0,30 Prozent pro Swap berechnet, nimmt PepetoSwap 0,00 Prozent, sodass ein Trade über 1.000 Dollar dort 3 Dollar kostet und bei Pepeto null, nur Gas. Das tägliche Handelsvolumen der Börse hat die Marke von 50 Millionen Dollar überschritten.

Pepeto hat mehr als 10,38 Millionen Dollar von über 43.000 Haltern eingesammelt, während sich ein Binance-Listing nähert. Jede Phase schließt an ihrem festen Datum, und der Preis steigt danach, was den Kalender zum entscheidenden Faktor macht. Der Listing-Preis liegt das Dreifache über der aktuellen Phase, und der Abstand wird mit jedem Phasenschluss kleiner. Analysten sehen ein Renditepotenzial um den Faktor 200, weil Pepe, vom selben Mitgründer, knapp 11 Milliarden Dollar erreichte und eine 200-fache Steigerung von Pepetos Bewertung in diesem Bereich liegt, weit unter BNB.

Die Bridge wickelt Transfers zwischen fünf Chains in unter einer Minute für null Dollar ab, während andere Dienste zwischen 15 und 50 Dollar verlangen und Stunden brauchen. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, sodass Käufer wissen, dass eine unabhängige Stelle die Technik bestätigt hat. Funktionierende Werkzeuge, ein fester Kalender und ein Preis unter einem Cent bieten eine andere Grundlage als etablierte Token, die um einstellige Gewinne kämpfen.

Fazit

Der Memecoin bleibt ein solider Halteposten, bietet aber nicht das Renditepotenzial, das Früheinsteiger suchen. Im Presale-Markt sieht die Lage anders aus, denn PepetoSwap, die Bridge und der Scanner laufen, ein Binance-Listing rückt näher, und Analysten sehen ein Renditepotenzial um den Faktor 200 bei einem Listing-Preis, der das Dreifache der aktuellen Phase beträgt. Wer mit Dogecoin Vermögen aufgebaut hat, kaufte vor der Masse, nicht nach dem Ausbruch über 0,10 Dollar. Pepeto befindet sich in genau dieser früheren Phase, und alle Informationen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website. Geschlossene Phasen öffnen sich nicht wieder, und jeder Tag des Wartens verkürzt den Vorsprung.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Dogecoin News im Oktober 2026?

DOGE ist auf 0,085 Dollar gefallen, der Bitwise BWOW-ETF wird am 14. Oktober liquidiert, und Wale haben 1,14 Milliarden DOGE gekauft, während der Widerstand bei 0,10 Dollar das nächste Ziel bleibt.

Ist Pepeto der stärkste Krypto-Presale für Früheinsteiger?

Pepeto bietet den stärksten Einstieg, weil Börse, Bridge und Scanner live laufen, während der Preis unter einem Cent liegt. Der Einstieg läuft über die offizielle Pepeto-Website.