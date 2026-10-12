STUTTGART (dpa-AFX) - Vertreter von Politik und Deutscher Bahn haben den symbolischen Start für den Bau des Pfaffensteigtunnels gegeben. Der rund elf Kilometer lange Bahntunnel soll künftig die Gäubahn von Böblingen aus unter der Filderebene hindurch bis zum neuen Fernbahnhof am Flughafen Stuttgart führen. Von dort aus sollen die Züge dann über den Fildertunnel in den neuen Stuttgarter Tiefbahnhof geleitet werden.

Als Gäubahn wird die Eisenbahnstrecke von Stuttgart über Böblingen, Horb und Singen weiter nach Zürich bezeichnet. Die Bahnverbindung wird bislang über die sogenannte Panoramabahn zum oberirdischen Kopfbahnhof geführt. Weil diese Strecke aber keine Anbindung an den neuen Tiefbahnhof bekommt, müssen die Züge künftig anders geleitet werden.

Ziel: Kürzere Reisezeit zwischen Zürich und Stuttgart



Laut Bahn soll der Tunnel eine rund 15 Minuten kürzere Reisezeit zwischen Stuttgart und Zürich ermöglichen und auch die Anschlüsse entlang der Strecke verbessern. Von 2033 an sollen die Züge den neuen Tunnel nutzen können. Im Bundeshaushalt sind für das Projekt Kosten in Höhe von 1,69 Milliarden Euro eingeplant.

Kritiker monieren, dass die Bahn mit dem Tunnel die falschen Prioritäten setze. Nach Ansicht des Fahrgastverbands Pro Bahn ist der größte Engpass der Gäubahn-Strecke der eingleisige Abschnitt südlich von Horb. Dieser sorge regelmäßig für Verspätungen. Zudem bezweifeln einige Kritiker, dass der Bau des Tunnels wirklich wirtschaftlich ist.

Erste Arbeiten laufen bereits



"Wir wollen eine leistungsfähige Gäubahn, schnellere Verbindungen zwischen Stuttgart und Zürich und bessere Anschlüsse für die Reisenden in der gesamten Region", sagte Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU). Mit dem Tunnel schaffe man dafür die Voraussetzungen und mache die Gäubahn fit für den Deutschlandtakt.

Dieser sieht vor, dass auf allen wichtigen Hauptverkehrsachsen jede halbe Stunde ein Zug fährt. Mit diesem Projekt rücke man die Region näher zusammen und verbessere die Anbindung an Flughafen und Fernverkehr, sagte die Chefin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla.

Erste Arbeiten für den Bau des Tunnels laufen einem Bahnsprecher zufolge bereits. Die großen Tunnelbohrmaschinen, die dann die Hauptarbeit übernehmen, sollen den Angaben zufolge im Sommer kommenden Jahres geliefert und aufgebaut werden. Im Herbst sollen sie dann in Betrieb genommen werden./dna/DP/he