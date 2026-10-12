Mit Geschwindigkeiten von über 150 mph und vier modularen Sprengköpfen setzt TYR neue Maßstäbe hinsichtlich des Verhältnisses von Leistung zu Gewicht und der von Soldaten tragbaren Durchschlagskraft und erweitert damit die Angriffsreichweite für Soldaten

Heaviside Industries, ein Hersteller von Präzisionsmunitionsplattformen für verschiedene Einsatzbereiche, stellte heute auf der AUSA Annual Meeting Exposition in Washington, D.C., seine miniaturisierte Loitering-Munition TYR vor.

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Als erstes Produkt in Heavisides Präzisionsmunitionsreihe bietet TYR eine für sein Gewicht überragende Leistung und vereint Geschwindigkeit, Ausdauer und tödliche Wirkung in einem System, das tatsächlich von Soldaten mitgeführt werden kann. Mit einem Gewicht von knapp über fünf Pfund und einem Gesamtsystemgewicht von etwa 15 Pfund kann TYR eine breite Palette von Zielen ausschalten, darunter auch Kampfpanzer. TYR bietet vier Sprengkopfvarianten von Nammo Panzerabwehr-Hohlladung, Munition gegen Bauwerke, explosiv geformter Penetrator und Antipersonen-Splitter wodurch Einsatzkräfte die Durchschlagskraft auf verschiedene Missionsszenarien zuschneiden können. TYR kann bei Boden- und Basisverteidigungsoperationen eingesetzt, als System zur Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge (UAS) genutzt oder in größere unbemannte Systeme für den Einsatz in mehreren Domänen integriert werden.

TYR wurde für den Einsatz in umkämpften Umgebungen und bei fehlender GPS-Verfügbarkeit entwickelt und bietet eine Flugzeit von mehr als 60 Minuten sowie eine Reichweite von über 25 Meilen. Die neue Loitering-Munition erreicht Geschwindigkeiten von mehr als 150 Meilen pro Stunde und weist dabei eine geringe akustische und visuelle Signatur auf, was einen unauffälligen Einsatz ermöglicht. Mit einem Preis, der einen breiten Einsatz ermöglicht, bietet TYR den Soldaten die Flexibilität und Durchschlagskraft, die erforderlich sind, um gegenüber Gegnern eine Überlegenheit zu erreichen.

"Da gleichwertige Gegner zunehmend autonome unbemannte Systeme auf dem Schlachtfeld einsetzen, müssen die US-Streitkräfte und ihre Verbündeten Technologien einsetzen, die unseren Vorsprung im Bereich der Robotik ausbauen", sagte Nils Haagenrud, Präsident von Heaviside. "TYR tut genau das, indem es den flächendeckenden Einsatz einer leichten Loitering-Munition ermöglicht, die über die erforderliche Reichweite und Durchschlagskraft verfügt, um die Sicherheitsdistanz zu vergrößern."

"Mit einer in ihrer Art einzigartigen Kombination aus Größe, Gewicht und Leistung entfaltet TYR eine überragende Schlagkraft gegen gepanzerte Fahrzeuge, befestigte Bauwerke und andere feindliche Ziele, während die Soldaten weiter aus der Gefahrenzone herausgehalten werden", sagte Phillip Walker, Chief Executive Officer von Heaviside.

TYR hat Live-Feuertests abgeschlossen und steht derzeit unter Vertrag mit Kunden des Verteidigungsministeriums. Das System wurde unter Berücksichtigung der operativen Anforderungen hinsichtlich Reichweite, Durchschlagskraft, Tragbarkeit und Leistung in umkämpften Umgebungen entwickelt und evaluiert, wodurch seine Fähigkeit bestätigt wurde, tödliche Wirkung von einer tragbaren Plattform aus zu erzielen.

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Über Heaviside Industries

Heaviside Industries wurde 2024 in Los Angeles mit dem Ziel gegründet, autonome Präzisionsmunition und andere spezialisierte Lösungen für die Spezialeinheiten sowie die konventionellen Streitkräfte der USA und ihrer Verbündeten zu entwickeln.

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