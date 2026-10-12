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Was passiert, wenn ein Unternehmen mit 473 Millionen XRP an die Börse geht und der Kurs trotzdem fällt? Am 11. Oktober 2026 handelt XRP bei 1,39 US-Dollar, ein Minus von 6,30 Prozent in sieben Tagen. Evernorth startet an der Nasdaq unter dem Ticker XRPN, gleichzeitig wurde ein kritischer Bug im Ledger offengelegt. Die Marktkapitalisierung liegt bei knapp 88 Milliarden US-Dollar, und mehrere Upgrades stehen vor der Aktivierung. Dieser Artikel ordnet die wichtigsten XRP News ein und zeigt, wo die Chancen abseits der großen Kryptowährungen liegen.

XRP News Oktober 2026: Evernorth, Bug-Enthüllung und neue Features

Die größte Meldung dieser Woche ist der Nasdaq-Start von Evernorth unter dem Ticker XRPN. Das Unternehmen hält 473 Millionen XRP und plant DeFi-Produkte auf dem XRP Ledger, wie 24/7 Wall St. berichtet. Hinter Evernorth stehen Ripple, SBI Holdings, Pantera Capital und Kraken. Trotz der Nachricht fiel XRP von 1,50 auf 1,39 US-Dollar, weil die bestehenden Token nicht als neue Nachfrage wirken.

Am 8. Oktober wurde das DelegatedSigning-Feature aktiviert, das Unternehmen erlaubt, bis zu zehn Rollen an externe Anwendungen zu vergeben, wie U.Today berichtet. Am selben Wochenende legte Ripple einen kritischen Bug im Batch-Amendment offen, der Wallets ohne private Schlüssel hätte leeren können. Der Notfall-Patch Rippled 3.1.1 blockierte die Änderung, bevor Gelder betroffen waren.

XRP ETFs halten 1,7 Milliarden US-Dollar, nahmen aber letzte Woche nur 4 Millionen an Zuflüssen auf. Das LendingProtocol-Amendment steht bei 17 von 25 Validator-Stimmen. Analysten sehen den Kurs im Oktober zwischen 1,25 und 1,70 US-Dollar. Bei 88 Milliarden Marktkapitalisierung braucht XRP fast ebenso viel an neuem Kapital nur für eine Verdopplung, und genau das lenkt den Blick auf Projekte mit deutlich kleinerer Bewertung.

Pepeto: Presale mit fertigen Werkzeugen auf Ethereum

Genau diese Rechnung macht kleinere Presale-Projekte für Anleger interessant, die den nächsten großen Gewinner vor dem Listing finden wollen. Ein Projekt passt in dieses Profil, und sein Zeitfenster wird enger.

Pepeto ist kein gewöhnlicher Meme Coin, denn er lebt auf Ethereum und bietet funktionierende Werkzeuge statt bloßer Versprechen. Das Gesamtangebot ist auf 420 Billionen Token festgelegt und bleibt auf jeder Blockchain identisch, weil die Bridge Token auf der Quellkette sperrt und auf der Zielkette neue prägt, ganz ohne verpackte Schuldscheine.

Hinter dem Projekt stehen eine Exchange mit 0,00 Prozent Gebühren, eine kostenlose Bridge über fünf Blockchains, ein Sicherheitsscanner mit 42 Prüfungen sowie der Mitgründer des originalen Pepe Coins und ein ehemaliger Binance-Experte im Entwicklerteam. Die gesamte Codebasis wurde von SolidProof vollständig geprüft und verifiziert, bevor der Presale startete, was Käufern eine unabhängige Bestätigung der Sicherheit gibt.

Bisher haben über 43.000 Käufer insgesamt mehr als 10,38 Millionen US-Dollar in den Presale investiert, der aktuell bei einem Tokenpreis von 0,000000188 US-Dollar steht. Jede Presale-Phase endet an einem festgelegten Datum, und mit jedem Abschluss steigt der Preis, was bedeutet, dass jeder Tag des Wartens einen teureren Einstieg kostet. Die Bezahlung funktioniert mit ETH, USDT, BNB oder per Kreditkarte über die offizielle Pepeto-Website, was den Presale zu einer der schnellsten Meme-Coin-Finanzierungen dieses Jahres gemacht hat.

PepetoSwap bietet Market-, Limit- und DCA-Orders mit aktiviertem MEV-Schutz als Standard. Die Bridge überträgt Token zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter 60 Sekunden. Parallel läuft eine Giveaway-Kampagne im Wert von 700.000 US-Dollar, die God of Frogs Campaign, aufgeteilt auf sieben Gewinner. Ein Binance-Listing steht bevor, und weitere Börsen sollen folgen. Mit einem Bruchteil der Bewertung von XRP und drei laufenden Produkten bietet Pepeto den Einstieg, der bei großen Coins nicht mehr existiert.

Fazit

XRP braucht weitere 88 Milliarden US-Dollar an Kaufdruck, nur um sich zu verdoppeln. Pepeto braucht dafür einen Bruchteil. Die Anleger, die mit DOGE und XRP echtes Geld verdient haben, kauften Jahre vor der Masse zu Preisen, die heute absurd wirken. Pepeto steht genau an diesem Punkt, und mit jeder Phase hebt sich der Einstiegspreis unwiderruflich an. Das Fenster vor dem Listing schließt sich, und wer sich jetzt über die offizielle Pepeto-Website positioniert, kann diese Geschichte als Nächstes erzählen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten XRP News im Oktober 2026?

Evernorth startet unter dem Ticker XRPN an der Nasdaq mit 473 Millionen XRP, ein kritischer Bug im Batch-Amendment wurde gepatcht, und das LendingProtocol steht bei 17 von 25 Validator-Stimmen. XRP handelt bei 1,39 US-Dollar.

Warum gilt Pepeto als Alternative zu XRP?

Pepeto bietet bei einem Bruchteil der Bewertung drei funktionierende Produkte, geprüft von SolidProof, während XRP bei 88 Milliarden Marktkapitalisierung kaum noch Raum für extreme Vervielfachung lässt. Details auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.