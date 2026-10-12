Über manipulierte Hardware-Wallets von Ledger sollen Krypto-Kriminelle rund 90 Millionen US-Dollar erbeutet haben. Zunächst schien das Problem auf Asien beschränkt. Doch jetzt will ein Nutzer in Deutschland ein verstecktes Implantat gefunden haben. Mit "Not Your Keys, Not Your Coins" haben Fans von Kryptowährungen einen wichtigen Schlüsselsatz geprägt. Wer Bitcoin und Co auf einer Börse oder Plattform liegen lässt, besitzt sie nicht wirklich, weil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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