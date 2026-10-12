Abbott Laboratories (ABT): Ausbruch über die 101-Dollar-Marke läuft!

Bodenbildung abgeschlossen - Rebound optimal handeln!

Rückblick

Die Aktie von Abbott erlebte im Sommer eine starke Rallye von Niveaus um 82.50 USD bis auf ein Hoch von rund 117 USD Mitte August. Daraufhin folgte eine Korrekturphase, bei der der Kurs unter die 20-Tagelinie sowie die 50-Tagelinie abrutschte und im Bereich von 95 USD ein Tief ausbildete.

Abbott Laboratories-Aktie: Chart vom 12.10.2026, Kürzel: ABT, Kurs: 101.67 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Kurs hat sich stabilisiert und bildet eine klassische Bodenformation. Bei etwa 101 USD liegt ein markanter kurzfristiger Widerstand, welcher gerade attackiert wird. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch, wird ein prozyklisches Kaufsignal mit Potenzial für eine Erholung in Richtung der vorherigen Hochs generiert. Als Risikobegrenzung kann der Bereich um 97.50 USD herangezogen werden.

Mögliches bärisches Szenario

Bei einer Abwärtswende gerät der Kurs rasch wieder unter den EMA 20 und den EMA 50. Insbesondere die 50-Tage-Linie fällt aktuell leicht ab, was den übergeordneten Korrekturtrend seit dem August-Hoch noch nicht vollständig entkräftet hat. Fällt die Aktie per Schlusskurs unter 97,50 USD, wird das bullische Breakout-Setup invalidiert. Dies würde ein bärisches Folge-Verkaufssignal auslösen. Bei einem Bruch droht ein weiterer Rutsch in Richtung des Sommertiefs im Bereich von 90 USD.

Meinung

Abbott Laboratories gehört zu den weltweit führenden Gesundheits- und Medizintechnikunternehmen mit starken Segmenten in den Bereichen Medizintechnik (z. B. Glukosemesssysteme FreeStyle Libre), Diagnostik, Babynahrung/Ernährung sowie Marken-Pharmaka. Das kontinuierliche Glukose-Monitoring mit den FreeStyle Libre-Sensoren und neue Zulassungen (wie Libre Duo) treiben das zweistellige Wachstum im Medizintechnikbereich maßgeblich an. Der nächste Quartalsbericht steht bevor (21. Oktober), was kurzfristig für erhöhte Volatilität sorgen könnte.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 172.35 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 898.12 Mio. USD

Meine Meinung zu Abbott Laboratories ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 12.10.2026

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