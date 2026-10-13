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Bitcoin fiel von 88.000 auf 80.800 Dollar und verzeichnete damit den größten Wochenverlust seit Juni. Am 11. Oktober notiert BTC bei rund 83.000 Dollar mit einem 24-Stunden-Volumen von 5 Milliarden Dollar, so CoinDesk. Dieser Einbruch fällt auf den Jahrestag des 10/10-Flash-Crashs, der vor einem Jahr die Liquidität im gesamten Markt erschütterte. Am 6. Oktober allein flossen 118,8 Millionen Dollar in Bitcoin-ETFs, angeführt von BlackRock IBIT mit 122 Millionen Dollar. Trotzdem folgte der Kurs dem Geld nicht nach oben, und diese Bitcoin News zeigen, warum das für Käufer wichtig ist.

Bitcoin News Oktober 2026: Milliarden fließen, der Kurs fällt trotzdem

BTC ist seit dem gescheiterten Ausbruch über 88.000 Dollar im Rückwärtsgang und schloss die Woche nahe 80.800 Dollar, wie Bitcoin.com am 11. Oktober berichtet. Das ist der größte Wochenverlust seit Juni. Der Rückgang kam trotz neuer Allzeithochs beim S&P 500 und beim Nasdaq in derselben Woche, was die Entkopplung zwischen Krypto und Aktienmarkt sichtbar macht. BTC-Halter realisierten an einem Tag Gewinne von 1,03 Milliarden Dollar, das zweithöchste Tagesniveau des Jahres 2026. Die Fed-Entscheidung am 28. Oktober könnte den nächsten Richtungsimpuls setzen.

Am 6. Oktober verzeichneten Bitcoin-ETFs einen Nettozufluss von 118,8 Millionen Dollar, wobei BlackRock IBIT 122 Millionen Dollar beisteuerte, wie KuCoin meldet. Grayscale Mini BTC verlor 11 Millionen Dollar, Morgan Stanley MSBT fügte 7,8 Millionen hinzu. Die kumulierten Zuflüsse seit Jahresbeginn überschreiten 1,25 Milliarden Dollar. Der September brachte 2,65 Milliarden Dollar an ETF-Zuflüssen, das dritte Quartal insgesamt 6,34 Milliarden Dollar, zeitgleich mit einem BTC-Preisanstieg von 43 Prozent.

OKX sammelte neues Kapital bei einer Bewertung von 25 Milliarden Dollar ein, Robinhood nahm 25 Millionen Dollar in Bitcoin auf die eigene Bilanz. Doch BTC bei 83.000 Dollar trägt eine Marktkapitalisierung von über 1,6 Billionen Dollar, und ein Fünffaches von hier würde BTC auf über 8 Billionen Dollar bewerten. Für Käufer, die Vervielfachungen suchen, führt die Rechnung zu Projekten in früheren Phasen, die der Markt noch nicht eingepreist hat.

Pepeto (PEPETO): Die Börse für den täglichen Handel, nicht für Marktzyklen

BTC liefert ETF-Milliarden und institutionelle Glaubwürdigkeit, aber keine Vervielfachung mehr von 83.000 Dollar aus. Käufer mit kleineren Budgets suchen den Einstieg, der noch Raum nach oben hat, und genau dort setzt Pepeto an.

Die Börse PepetoSwap ist live und arbeitet ohne Verwahrung, mit Markt-, Limit- und DCA-Orders und MEV-Schutz über ein privates Relay, das standardmäßig aktiv ist. Die Gebühr ist der entscheidende Punkt, denn ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar und auf PancakeSwap 2,50 Dollar, auf PepetoSwap kostet er 0 Dollar, nur das Netzwerk-Gas fällt an. Bei einem Trade über 100.000 Dollar werden daraus 300, 250 und 0 Dollar. PepetoSwap hat bereits 50 Millionen Dollar Tagesvolumen verarbeitet, und diese Zahl steigt weiter, weshalb das Käuferinteresse auch bei einem seitwärts laufenden Markt bestehen bleibt.

Der Presale hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt bei einer Käuferzahl von über 43.000, und jede Stufe, die schließt, hebt den Preis auf die nächste. Der aktuelle Stufenpreis liegt bei 0,000000188 Dollar. Die gesamte Codebasis wurde von SolidProof geprüft und verifiziert, bevor die Presale geöffnet wurde, und das Projekt hat auch den KYC-Prozess bei SolidProof vollständig abgeschlossen. Diese unabhängige Prüfung zählt besonders in einem Markt, in dem Vertrauen dünn gesät ist.

Auf der Börsenseite nähert sich ein Binance-Listing, und weitere Börsennamen werden folgen. Die Bridge verbindet fünf Chains mit einer Gebühr von 0 Dollar und einer Abwicklung in unter 60 Sekunden. Ein live Sicherheitsscanner bewertet jeden Vertrag auf einer Skala von 0 bis 100. Der originale Pepe-Coin-Mitgründer leitet das Projekt, und ein ehemaliger Binance-Experte baut mit.

Wer Dogecoin bei 0,0002 Dollar oder Shiba Inu vor dem ersten Listing verpasst hat, erkennt in Pepetos Presale die gleiche Ausgangslage: ein funktionierendes Produkt zu einem Preis, den es nach dem Listing nicht mehr geben wird.

Fazit

Die Bitcoin News dieser Woche zeigen, dass BTC die institutionelle Nachfrage bedient, doch wer heute bei 83.000 Dollar einsteigt, wartet auf Prozente, nicht auf Vervielfachungen. Jeder Zyklus hat einen Namen, den die Leute später ernst genommen hätten, so wie Shiba Inu und Pepe einst als zu klein abgetan wurden. Mit Börse, Bridge und Scanner bereits in Betrieb und dem Stufenpreis, der nach jeder Schließung steigt, deutet dieser Zyklus auf Pepeto. Das ist der Einstieg, der nach dem Listing nicht mehr existiert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Bitcoin News im Oktober 2026?

BTC fiel von 88.000 auf 80.800 Dollar im größten Wochenverlust seit Juni. Am 6. Oktober flossen 118,8 Millionen Dollar in Bitcoin-ETFs, angeführt von BlackRock IBIT. Die Cboe genehmigte am 2. Oktober gehebelte 3-fach-Produkte für BTC und ETH.

Welcher Presale hat im Oktober 2026 das größte Potenzial?

Pepeto gehört zu den Presales mit dem größten Potenzial, weil es die einzige Presale-Börse ohne Gebühren ist, eine vollständige SolidProof-Prüfung vorweist und der Preis noch bei 0,000000188 Dollar liegt. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.