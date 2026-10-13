Ethereum Prognose nach neun Tagen ETF-Abflüssen, hält ETH die Marke von 2.500 Dollar?

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Die Ethereum Prognose gerät unter Druck, denn aus den Spot-ETFs in den USA ist neun Handelstage in Folge Geld abgeflossen, zusammen fast 700 Millionen Dollar. Der Kurs kämpft um die Marke von 2.500 Dollar, nachdem ETH innerhalb von vier Tagen rund zehn Prozent verloren hat. Allein der Ether-Fonds von BlackRock musste in einer einzigen Woche Rücknahmen von 477 Millionen Dollar verkraften. Steigen die großen Häuser gerade endgültig aus, oder bereiten sie nur einen günstigeren Einstieg vor? Und welche Chance übersehen Anleger, die nur auf den nächsten Ausbruch von ETH warten?

Ethereum Prognose unter Druck, ETF-Anleger ziehen neun Tage in Folge Kapital ab

Für die Ethereum Prognose sind die Zahlen der vergangenen Woche ein Warnsignal, denn sie zeigen, wie vorsichtig institutionelle Anleger sind. Laut The Block verloren die US-Spot-ETFs auf Ether in der Woche bis zum 9. Oktober netto 542 Millionen Dollar, das schwächste Ergebnis seit Januar. Die Serie läuft seit dem 29. September und summiert sich auf 697 Millionen Dollar an Abflüssen. Besonders deutlich traf es den ETHA von BlackRock, auf den rund 88 Prozent der wöchentlichen Abflüsse entfielen.

Allein am Dienstag zogen Anleger dort 201,9 Millionen Dollar ab, und das Nettovermögen aller Ether-ETFs sank innerhalb einer Woche um zehn Prozent auf 15,7 Milliarden Dollar. Der Ethereum Kurs liegt laut CoinGecko bei rund 2.510 Dollar, ein Plus von 1,1 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit ist Ethereum etwa 307 Milliarden Dollar wert und liegt rund 49 Prozent unter dem Rekordhoch von 4.953 Dollar aus dem August 2025.

Die kurzfristige Ethereum Prognose hängt deshalb an der Frage, ob die Zone um 2.500 Dollar hält oder ob weitere Abflüsse den Kurs nach unten drücken. Eine Rückkehr zum Rekordhoch würde von heute aus knapp 97 Prozent bringen, über einen völlig offenen Zeitraum. Gleichzeitig bestimmen große Fonds mit Milliarden, wann Kapital kommt und wann es wieder geht. Wer gegen diese Kräfte antritt, braucht entweder viel Geduld oder einen Einstieg, bei dem die Bewertung noch ganz am Anfang steht. Genau diesen Einstieg suchen viele Trader dort, wo die großen Börsen noch gar nicht angekommen sind.

Ethereum Prognose im Griff der Fonds, warum Pepeto deren Analysevorteil zu Privatanlegern bringt

Die Ethereum Prognose beschreibt, wo ein Wert von 307 Milliarden Dollar in der nächsten Woche stehen könnte. Pepeto stellt eine andere Frage, nämlich was mit einem frühen Presale-Einstieg geschieht, sobald zum ersten Mal echtes Börsenvolumen auf den Token trifft. Unter Presale-Wallets fällt dieser Name deshalb immer öfter, während ETH noch um festen Boden kämpft.

Herzstück ist der PepetoAI Risk Scorer, der jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg bewertet. Privatanleger erhalten damit einen Analysevorteil, wie ihn sonst nur die Handelsabteilungen großer Fonds nutzen, um ihre Käufe und Verkäufe zeitlich abzustimmen. Das so bewertete Kapital bewegt sich anschließend ohne Reibung über die Cross-Chain-Bridge und bleibt zwischen verschiedenen Ökosystemen flexibel, statt auf einer einzigen Blockchain festzusitzen. Weil jeder Handel über den gebührenfreien Swap von Pepeto nichts kostet, kann dieses bewegliche und gut informierte Kapital schneller wachsen.

Geld, das ohne Abzüge durch Gebühren arbeitet, kann bis zur erwarteten Binance-Notierung zu einer deutlich größeren Position heranwachsen. Der Presale hat inzwischen mehr als 10 Millionen Dollar erreicht, und zum Entwicklerteam gehört der Kopf hinter dem ursprünglichen Pepe. Bevor der erste Token verkauft wurde, hat das Prüfunternehmen SolidProof den kompletten Quellcode von Pepeto untersucht und bestätigt, was Käufern im Presale eine unabhängig geprüfte und sichere Grundlage gibt.

Wer heute zu einem Preis von 0,000000188 Dollar einsteigt, sichert sich eine Position, die es nach dem Listing in dieser Form kaum noch geben dürfte. Drei Werkzeuge greifen dabei ineinander und zielen auf ein gemeinsames Ergebnis, eine Position, die mit jedem Tag wächst und am ersten Handelstag neu bewertet werden könnte. Ein Plus von 97 Prozent wäre für einen Wert wie Ethereum ein starkes Ergebnis. Im Presale entscheidet sich die Bewertung dagegen am Tag einer Notierung, die ein Vielfaches des Einstiegs erreichen könnte, und genau dieser Abstand zum Listing-Preis ist die Chance, die frühe Käufer jetzt nutzen.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt langfristig nach oben, doch darunter liegt eine zweite Gelegenheit, die viele übersehen. Früh dabei zu sein hatte nie mit Klugheit zu tun, sondern mit Tempo. Bei 307 Milliarden Dollar Marktwert braucht jede positive Ethereum Prognose enorme neue Summen, während sich bei Pepeto der Presale Stufe um Stufe füllt und der Preis mit jeder Runde steigt. Mit dem Börsenstart verschwindet dieser Einstieg endgültig. Durch Abwarten haben Millionen den frühen Dogecoin, den frühen Shiba Inu und viele Presale-Einstiege verpasst, aus denen siebenstellige Wallets wurden. Dieses Fenster dürfte sich genauso schließen, und wer zögert, könnte nur noch zuschauen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wo steht der Ethereum Kurs heute und was sagt die Ethereum Prognose?

Der Ethereum Kurs liegt bei rund 2.510 Dollar. Die Ethereum Prognose hängt kurzfristig an der Unterstützung bei 2.500 Dollar und daran, ob die ETF-Abflüsse enden.

Warum gilt Pepeto als interessanter Presale vor dem Listing?

Pepeto gilt als interessanter Presale, weil es KI-Analyse, gebührenfreien Swap und Cross-Chain-Bridge verbindet und SolidProof den Code geprüft hat. Details bietet die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.