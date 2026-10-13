BNB Prognose am 10. Oktober, DOJ prüft Binance und ETF-Zuflüsse steigen, wohin geht der BNB Kurs?

Anzeige / Werbung

Die BNB Prognose steckt an diesem Wochenende in einem Widerspruch. Das US-Justizministerium prüft, ob Binance seinen Vergleich aus dem Jahr 2023 eingehalten hat, und trotzdem notiert BNB bei rund 749 Dollar leicht im Plus. Gleichzeitig verbuchen die BNB-ETFs im Oktober Zuflüsse von 98,89 Millionen Dollar und damit ihren stärksten Monat seit dem Start im Mai. Auf der einen Seite steht also juristischer Druck, auf der anderen frisches Kapital großer Investoren. Welche Kraft setzt sich durch, und was bedeutet das für die BNB Prognose der kommenden Tage?

BNB Prognose für Binance Coin zwischen DOJ-Prüfung, RWA-Rekord und ETF-Zuflüssen

Wie CoinGape berichtet, untersucht das US-Justizministerium, ob Binance die Auflagen aus dem Vergleich von 2023 erfüllt. Damals zahlte die Börse 4,3 Milliarden Dollar Strafe und versprach strengere Kontrollen gegen Geldwäsche. Für die BNB Prognose ist das ein ernstes Signal, doch der Markt reagierte gelassen und BNB liegt laut CoinGecko 1,2 Prozent über dem Vortag. Auf Wochensicht steht allerdings ein Minus von 3,9 Prozent.

Charttechnisch ist BNB im Tageschart nach unten aus einem steigenden Kanal gefallen, ein Zeichen nachlassender Kaufkraft. Die wichtigste Unterstützung liegt bei 730 Dollar, und ein Bruch darunter könnte den Kurs auf 681 Dollar drücken. Erst ein Schlusskurs über der Kanalmitte öffnet wieder den Weg Richtung 809 Dollar. Rückenwind kommt aus dem Netzwerk, denn laut Bitcoin.com News hat die BNB Chain als erste Blockchain mehr als zwei Millionen Halter tokenisierter Sachwerte erreicht, rund 40 Prozent dieses Marktes. Allein tokenisierte Aktien legten dort binnen einer Woche um 106,2 Millionen Dollar zu.

Die BNB Prognose bleibt damit ein Ringen zwischen starkem Fundament und juristischem Risiko. Selbst im besten Fall müsste BNB um gut 80 Prozent steigen, um sein Rekordhoch von 1.369,99 Dollar zurückzuerobern. Bei knapp 100 Milliarden Dollar Marktwert sind Vervielfachungen für einen Coin dieser Größe kaum noch realistisch. Genau deshalb richtet sich der Blick vieler Anleger auf Projekte, die noch vor ihrer ersten Börsennotierung stehen und deren Bewertung gerade erst entsteht.

Wo die BNB Prognose an Grenzen stößt, setzt Pepeto an

Während BNB um einzelne Prozentpunkte kämpft, entsteht bei Pepeto gerade die Bewertung, die große Coins längst hinter sich haben. Der Rekord von zwei Millionen RWA-Haltern auf der BNB Chain zeigt, dass Nutzer dorthin gehen, wo Handel einfach und günstig ist. Genau dieses Bedürfnis greift Pepeto auf, allerdings zu einem Einstiegspreis, der noch vor jeder Börsennotierung liegt.

Jeder Dollar, der bei einem Tausch an Gebühren verloren geht, ist ein Dollar, der nie für den Anleger arbeiten kann. Die Swap-Plattform von Pepeto tauscht Token über verschiedene Blockchains hinweg ohne Gebühren und beseitigt diese Kosten vollständig. Das gesparte Kapital fließt über die Cross-Chain-Bridge direkt in Positionen auf anderen Netzwerken, ohne dass ein Zwischenhändler bei der Übertragung mitverdient. So werden zwei Werkzeuge zu einem reibungslosen Handelssystem, in dem der Trader alles behält, was sein Handel erwirtschaftet.

Was dieses System von vielen anderen Vorverkäufen unterscheidet, ist die Glaubwürdigkeit dahinter. Zum Entwicklerteam gehört der Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe aufgebaut hat. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code des Smart Contracts geprüft und bestätigt hat, bevor der erste Dollar in den Presale floss. Die Gesamtmenge ist auf 420 Billionen Token festgelegt, sodass jedes neu eingesammelte Kapital das verfügbare Angebot weiter verknappt. Bisher sind auf diese Weise mehr als 10 Millionen Dollar zusammengekommen, und jeder weitere Dollar lässt weniger Token für Nachzügler übrig.

Der Vorverkauf ist aktuell noch zu 0,000000188 Dollar je Token geöffnet. Die erwartete Notierung an Binance könnte diesen Preis dauerhaft neu bewerten, denn ab dann bestimmt der offene Markt den Kurs. In der Lücke zwischen Vorverkaufspreis und Börsenpreis liegt die eigentliche Chance, die ein Coin wie BNB nicht mehr bieten kann. Für Anleger, denen die BNB Prognose keine frühen Vielfachen mehr verspricht, könnte ein Einstieg zum heutigen Vorverkaufspreis genau dieses Potenzial noch offenhalten.

Fazit

Die BNB Prognose zeigt einen soliden Coin, der zwischen ETF-Zuflüssen und einer DOJ-Prüfung feststeckt. Pepeto baut dagegen die Handelsinfrastruktur auf, die Nutzer belohnen, zu einem Bruchteil des Preises. Ein Coin dieser Größe braucht für jede Verdopplung gewaltige Zuflüsse. Ein Projekt im Vorverkauf startet von einer Bewertung, bei der schon kleine Summen den Preis spürbar bewegen können. Wer Pepe oder Dogecoin erst eine Schlagzeile zu spät entdeckt hat, kennt das Gefühl, nach der Notierung teurer hinterherzulaufen. Wer jetzt zum Vorverkaufspreis einsteigt, sichert sich seine Position vor der erwarteten Binance-Notierung, denn danach könnte sich dieses Fenster für immer schließen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle BNB Prognose?

Die BNB Prognose bleibt kurzfristig gemischt, solange BNB bei 749 Dollar über der Unterstützung von 730 Dollar notiert. Darunter droht ein Rückgang auf 681 Dollar.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüfter Memecoin-Vorverkauf mit gebührenfreiem Swap und Cross-Chain-Bridge. Die offizielle Pepeto-Website ist https://pepetocoin.com.