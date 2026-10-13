Goldprojekte mit Perspektive: Amex erschließt Perron und Southern Cross Gold verdichtet Golden Dyke!

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Trotz Goldpreisrückgangs fließt Geld in Gold-ETFs. Amex eröffnet mit der Rosé-Zone neues Explorationspotenzial, während Southern Cross Gold hochgradige Bohrabschnitte bei Golden Dyke meldet.

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu Amex Gold Mining Inc. und Southern Cross Gold Consolidated Ltd. Auftraggeberin: SRC swiss resource capital AG · Entgeltliche IR-Beziehungen zu beiden Emittenten · Erstellung, Herausgabe und Verbreitung: JS Research GmbH · Autor: Jörg Schulte · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 13. Oktober 2026, 5:28 Uhr Europe/Berlin

+++ Goldpreis unter Druck - ETF-Nachfrage bleibt stark! +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der September hat gezeigt, wie unterschiedlich Anleger auf denselben Markt reagieren können: Gold verlor in US-Dollar 8,5% gegenüber dem Vormonat. Gleichzeitig verzeichneten physisch besicherte Gold-ETFs rund 10 Milliarden US-Dollar Mittelzuflüsse, ihre Bestände stiegen um 67 Tonnen. Steigende US-Anleiherenditen, ein stärkerer Dollar und rückläufige Terminmarktpositionen belasteten nach Einschätzung des World Gold Council jüngst den Preis.

Bei den September-Zuflüssen lag Nordamerika vorn. Über das dritte Quartal überzeugte dagegen die europäische Nachfrage, angeführt von britischen Fonds. Die Unterscheidung ist wichtig: Ein schwächerer Goldpreis und anhaltende ETF-Käufe können gleichzeitig auftreten, wenn unterschiedliche Anlegergruppen verschieden positioniert sind.

Am 1. Oktober erreichte die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zwischenzeitlich rund 5,34% und damit den höchsten Stand seit 2002. Hohe Renditen erhöhen die Konkurrenz für zinsloses Gold. Zugleich könnten Sorgen um staatliche Finanzierung und Inflation die strategische Goldnachfrage stützen. Diese Deutung ist eine mögliche Erklärung, keine gesicherte Prognose für den Goldpreis.1,2

Kumulierte ETF-Zuflüsse ausgewählter Länder; Datenstand 30. September 2026. World Gold Council; Eigene Darstellung

Für Amex Gold Mining (WKN: A42G55) und Southern Cross Gold Consolidated (WKN: A40QY8) zählt deshalb vor allem der eigene Fortschritt. Amex treibt die Untertageerschließung bei "Perron' voran, während Southern Cross Gold das geologische Bild von "Sunday Creek' verfeinert. Höhere langfristige Goldpreise könnten die Projekte begünstigen.3,4,5,6

Southern Cross Gold schärft das Bild von "Golden Dyke'!

Southern Cross Gold Consolidated (WKN: A40QY8) meldete am 7. Oktober Ergebnisse aus fünf Infill-Bohrlöchern im Bereich "Golden Dyke' seines vollständig unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekts "Sunday Creek' in Victoria, Australien. Solche Ergänzungsbohrungen verdichten das Bohrraster und helfen, bekannte Aderstrukturen räumlich besser zu erfassen. Vier Bohrlöcher lieferten Einzelanalysen über 100 g/t Gold.

Die ausgewählten Spitzenergebnisse sind eindrucksvoll: SDDSC225 traf 178,4 g/t Gold über 2,7 Meter ab 662,3 Meter Tiefe, nach Unternehmensrangfolge der bisher 13.-beste Kompositabschnitt. SDDSC218 lieferte 49,8 g/t Gold über 6,8 Meter ab 537,9 Meter, einschließlich 1.290 g/t über 0,22 Meter. SDDSC221 ergänzte 198,9 g/t Gold über 1,0 Meter ab 680,0 Meter.

Quelle: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.

Kompositgehalte sind zusammengefasste Durchschnittsgehalte mehrerer Proben. Die hohen Werte sind innerhalb der Abschnitte nicht gleichmäßig verteilt: Extremreiche kurze Teilstücke beeinflussen die Mittelwerte erheblich. Die genannten Längen und Startpunkte beziehen sich auf das Bohrloch, nicht auf vertikale Tiefe oder wahre Mächtigkeit. Für nicht gesondert ausgewiesene Mächtigkeiten schätzt das Unternehmen ungefähr 60 bis 85% der beprobten Länge.

Engeres Bohrraster und zusätzliche Aderstrukturen!

Die fünf Bohrlöcher untersuchten einen Block von rund 300 × 500 Meter in etwa 280 bis 750 Meter Tiefe. Das Raster wurde von zuvor rund 50 Meter auf etwa 30 Meter entlang des Streichs und 15 bis 20 Meter in seitlicher Richtung verdichtet. Southern Cross (WKN: A40QY8) zählt acht Kompositabschnitte und zwölf Einzelanalysen über 100 g/t Gold.

SDDSC218 und SDDSC221 durchschnitten vier zuvor im aktuellen Explorationsziel nicht berücksichtigte Aderstrukturen und erweiterten den bekannten Bereich um 30 bis 50 Meter nach Westen in Richtung "Christina'. Allein SDDSC218 erfasste 22 Aderstrukturen.

Quelle: Southern Cross Gold Consolidated

An "GD80' liegen neue und frühere Schnittpunkte teils nur rund 10 bis 32 Meter auseinander. Das stärkt die räumliche Interpretation.5

Antimon ergänzt die Goldperspektive!

Im oberen Teil des getesteten Bereichs bleibt Antimon bedeutend. SDDSC218 enthielt drei Einzelproben mit mehr als 20% Antimon, darunter 53,5% Antimon und 20,8 g/t Gold über 0,35 Meter innerhalb von 2,2 Meter mit 49,0 g/t Goldäquivalent. SDDSC229 lieferte 25,4 g/t Gold und 13,0% Antimon über 0,2 Meter, entsprechend 56,5 g/t Goldäquivalent, innerhalb von 13,2 Metern mit 7,9 g/t Goldäquivalent.5

Goldäquivalent rechnet den Antimonbeitrag in einen vergleichbaren Goldgehalt um. Southern Cross Gold verwendet AuEq = Gold in g/t + 2,39 × Antimon in%. Grundlage sind 2.500 US-Dollar je Goldunze, 19.000 US-Dollar je Tonne Antimon sowie Ausbeuten von 91% für Gold und 92% für Antimon aus dem Vergleichsbetrieb Costerfield. Diese Annahmen sind keine nachgewiesenen Betriebsausbeuten von "Sunday Creek'.

Das Unternehmen beschreibt im getesteten Block eine stärkere Antimonanreicherung oben und eine größere Goldbedeutung in der Tiefe. Die nächste Aufgabe ist, dieses Modell mit weiteren Bohrungen zu festigen. Das 200.000 Meter-Programm soll bis ins erste Quartal 2027 laufen. Zum Meldestichtag waren seit Ende 2020 insgesamt 288 Bohrlöcher über rund 141 Kilometer veröffentlicht, in denen die Unternehmensstatistik 106 Kompositabschnitte über 100 g/t Gold nach ihren Auswertungskriterien zählt.5

Amex Gold Mining erschließt "Perron' unter Tage!

Bei Amex Gold Mining (WKN: A42G55) wird der Entwicklungsschritt bereits vor Ort sichtbar. Am 2. September meldete das Unternehmen den Abschluss des Portalbaus und die erste Sprengung für die Untertagerampe seines vollständig unternehmenseigenen Projekts "Perron' in Québec. Auftragnehmer CMAC-Thyssen soll zunächst etwa 235 Meter vertikale Tiefe erreichen und damit Zugang zur hochgradigen "Champagne'-Zone schaffen.6

Quelle: Amex Gold Mining Inc.

Laut Update vom 21. September waren mehr als 75 Meter Rampenvortrieb abgeschlossen. Der Werkstattbau hatte begonnen, die Trasse für die 25 kV-Stromleitung war freigemacht und die Wasserbehandlung in Betrieb. Die Mastsetzung wurde damals für die folgenden Wochen angekündigt. Portal und Rampe werden nach Spezifikationen für eine spätere Produktion gebaut, der Vortrieb ist noch nicht abgeschlossen.7

Zunächst dient die Infrastruktur dem genehmigten Großprobenprogramm über 40.000 Tonnen. Es soll praktische Erkenntnisse zu Abbaubedingungen, Gehaltskontinuität, Erzverdünnung und metallurgischer Verarbeitung liefern. Hinzu kommt der Abgleich zwischen geologischem Modell und tatsächlich gewonnenem Material. So können Annahmen überprüft und die spätere Planung verbessert werden.6,7

Quelle: Amex Gold Mining Inc.

Eine wichtige Grundlage ist die Phase-1-Machbarkeitsstudie mit Stichtag 31. März 2026, deren technischer Bericht am 28. Mai eingereicht wurde. Die Großprobe und die laufenden Arbeiten unterstützen die weitere Entwicklung. Der dargestellte Zeitplan bleibt eine Unternehmensplanung.7,8,9

Die neue "Rosé'-Zone eröffnet zusätzliches Potenzial!

Die am 10. September gemeldete "Rosé'-Zone beginnt laut Amex (WKN: A42G55) rund 165 Meter unterhalb der Rampenentwicklung. Bisher lässt sich die junge Entdeckung über etwa 275 Meter vertikal und 70 Meter entlang des Streichs verfolgen und ist in mehreren Richtungen weiter offen. Ihre Nähe zur entstehenden Infrastruktur könnte künftige Untertagebohrungen erleichtern.

Bohrloch PE-25-878 lieferte 10,94 g/t Gold über 1,20 Meter, einschließlich 21,22 g/t über 0,55 Meter. PE-26-908 ergänzte 11,78 g/t Gold über 1,80 Meter, einschließlich 30,86 g/t über 0,65 Meter. Ein weiterer wichtiger Abschnitt in PE-26-934 enthielt 8,02 g/t über 4,30 Meter, einschließlich23,93 g/t über 1,15 Meter. Die Angaben sind Bohrkernlängen und keine wahre Mächtigkeiten.10

Quelle: Amex Gold Mining Inc.

In PE-26-950 wurde zudem sichtbares Gold dokumentiert. Der betreffende mineralisierte Abschnitt liegt in rund 410 Meter vertikaler Tiefe, das Bohrloch selbst ist 508,65 Meter lang.

Quelle: Amex Gold Mining Inc.

Kurze Wege könnten den späteren Explorations- und Erschließungsaufwand begrenzen. Ob "Rosé' zusätzliche wirtschaftlich nutzbare Unzen beitragen kann, ist damit noch nicht entschieden. Amex Gold Mining verlangt hierfür ausdrücklich eine aktualisierte Ressourcenschätzung und wirtschaftliche Bewertung. Die Nähe zur Rampe ist eine Chance, kein bereits quantifizierter Wertbeitrag.10

Weitere Zonen halten die Exploration in Bewegung!

In der "N110'-Zone traf PEX-26-319 43,41 g/t Gold über 1,20 Meter, einschließlich 82,70 g/t über 0,60 Meter. Die dortigen Ressourcen sind bislang als "abgeleitet' eingestuft. Folgebohrungen könnten die geologische Sicherheit verbessern. Für "Gratien' und "Grey Cat' sind weitere Tiefenbohrungen geplant.

Quelle: Amex Gold Mining Inc.

Auch die "Central Polymetallic Zone' bleibt interessant: In etwa 675 Meter vertikaler Tiefe wurden 4,09% Zink, 0,82 g/t Gold und 2,03 g/t Silber über 1,50 Meter erbohrt. Das erweitert die geologische Perspektive.

Quelle: Amex Gold Mining Inc.

Bei "Perron West' in Ontario liefern Sulfidmineralisierung und größere Quarzgänge Ansatzpunkte für Folgearbeiten. Weitere Bohrungen sollen mögliche Mineralisierungstrends überprüfen. Am 10. September standen noch sehr viele Analysen aus.10

Fazit:

Southern Cross Gold Consolidated (WKN: A40QY8) gewinnt mit dem engeren Bohrraster ein genaueres Bild von "Golden Dyke'. Zusätzliche Aderstrukturen und hochgradige Abschnitte eröffnen weitere Ansatzpunkte. Entscheidend bleibt, Kontinuität und räumliche Ausdehnung zu festigen und die stark schwankenden Gehalte belastbar in das geologische Modell einzuordnen.5

Amex Gold Mining (WKN: A42G55) verbindet den Rampenbau mit neuem Explorationspotenzial. Die Großprobe soll die Planung mit praktischen Untertagedaten untermauern, während "Rosé' eine zusätzliche Perspektive nahe der Infrastruktur eröffnet. Ein wirtschaftlicher Beitrag der neuen Zone setzt jedoch weitere Exploration und eine aktualisierte Bewertung voraus.6,7,10

Die nächsten greifbaren Meilensteine sind weitere Ergebnisse aus dem Bohrprogramm von "Sunday Creek', Fortschritte beim Rampenvortrieb und der Großprobe sowie Folgearbeiten an "Rosé'. Für Anleger zählt, ob aus den geologischen Hinweisen und Baufortschritten zunehmend belastbare Entwicklungsgrundlagen werden.5,6,7,10

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. World Gold Council: Gold Market Commentary: Go with the flow, 7. Oktober 2026.

2. Reuters: Global bond rout deepens, pushes US Treasury yields to 24-year peak, 1. Oktober 2026.

3. Deutsche Börse: AMEX GOLD MINING INC. - WKN A42G55, ISIN CA03114D1087, abgerufen am 9. Oktober 2026.

4. onvista: Southern Cross Gold Consolidated - WKN A40QY8, ISIN CA8426851090, abgerufen am 9. Oktober 2026.

5. Southern Cross Gold Consolidated Ltd. / IRW-Press: Southern Cross Gold Infill Drilling Lifts Golden Dyke Grades: 2.7 M @ 178.4 G/T And 6.8 M @ 49.8 G/T Gold, 7. Oktober 2026.

6. Amex Gold Mining Inc.: Amex Gold Mining Completes Portal Construction and Commences Underground Ramp Development at Perron, 2. September 2026.

7. Amex Gold Mining Inc.: Amex Gold Mining Provides Update on Development Activities at the Perron Project - More than 75 m of Underground Decline Development Completed, 21. September 2026.

8. Amex Exploration Inc. (heute Amex Gold Mining Inc.): Amex Announces Filing of Feasibility Phase 1 Technical Report for the Perron Gold Mine, 28. Mai 2026; Studien-Stichtag 31. März 2026.

9. Amex Gold Mining Inc.: Investor Presentation | September 2026, September 2026; verlinkte Datei vom 24. September, Seite 7.

10. Amex Gold Mining Inc.: Amex Makes New Gold Discovery at Perron, the Rosé Zone, Approximately 165 m Below Fully Financed Ramp Development, 10. September 2026.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1: Eigene Darstellung, Daten: World Gold Council, kumulierte Gold-ETF-Zuflüsse ausgewählter Länder, Datenstand 30. September 2026; Quelle 1. Abbildungen 2-4: Southern Cross Gold Consolidated Ltd., Logo, Lageplan und GD80-Längsschnitt; technische Grafiken aus der Meldung vom 7. Oktober 2026, Quelle 5. Abbildungen 5-11: Amex Gold Mining Inc., Logo, Untertageportal, Entwicklungszeitplan, Rosé-Karte und ausgewählte Bohrkernfotos; Quellen 6, 9 und 10. Die Abbildungen wurden aus der bereitgestellten Ausgangsdatei übernommen. Rechte an Unternehmensmaterialien, Marken und Quelldaten verbleiben bei den jeweiligen Rechteinhabern. Der Entwicklungszeitplan enthält zukunftsgerichtete Planungen. Intro-Bild: stock.adobe.com; Stockmedien-ID: #1596883268; von Merch:Ai

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 12. Oktober 2026. Die Überarbeitung umfasst den Abgleich der genannten Markt- und Unternehmensdaten mit den oben aufgeführten Veröffentlichungen, die Prüfung von Einheiten, Zeitbezügen, Bohrlängen und vertikalen Tiefen sowie die Trennung von Ergebnissen, Unternehmenszielen und redaktioneller Einordnung. Die Online-Quellen wurden am Redaktionsstand abgerufen. Es wurden weder eigene Ressourcen- oder Reservenschätzungen noch metallurgische Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Die technische Verifizierung durch eine unabhängig beauftragte Qualified Person war nicht Gegenstand dieser Bearbeitung. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

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