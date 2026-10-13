Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. Sollte man die Aktie von Nordex jetzt kaufen? Der Windkraftanlagenbauer hat gestern mit einem hohen Auftragseingang überrascht. Damit könnte eine neue Rally starten. Gute Gründe für eine Rally gibt es auch bei Zefiro Methane. Das Unternehmen hat gerade erst Rekordzahlen gemeldet und verfügt über großes Wachstumspotenzial. Analysten sehen mehr als 200 % Kurspotenzial. Die Aktie hat noch nicht reagiert. Die Aktie von Verbio befindet sich im Abwärtstrend. Dabei gilt das Unternehmen als ein Gewinner hoher Benzinpreise. Derzeit richtet sich der Blick auf die Aktivitäten in den USA. Analysten zeigten sich vom jüngsten Capital Markets Day überzeugt und empfehlen die Verbio-Aktie zum Kauf.Den vollständigen Artikel lesen ...
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