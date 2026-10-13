Die Shopify-Aktie ist am Montag um +4,9% auf 179,22 US$ gestiegen. Anleger sehen den E-Commerce-Spezialisten zunehmend nicht als Opfer, sondern als möglichen Gewinner autonomer Einkaufsagenten. Diese Einschätzung ist nachvollziehbar: Ganz gleich, ob Kunden künftig über ChatGPT, Google oder Metas Muse einkaufen - Shopify kann im Hintergrund weiterhin Produktdaten, Bezahlung und Bestellabwicklung liefern. Das Problem ist inzwischen weniger die Wachstumsstory ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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