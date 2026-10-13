Der KI-Boom beschert TSMC einen Rekord nach dem anderen. Jetzt winkt der sechste Quartalsgewinn in Folge auf Rekordniveau. Auch beim Umsatz und an der Börse kennt der Chipgigant kaum Grenzen. Rekordumsatz, Rekordgewinn, Rekordbewertung: Beim taiwanischen Chipgiganten TSMC scheint der KI-Boom kein Ende zu nehmen. Am Donnerstag könnte Asiens wertvollster Konzern bereits den sechsten Quartalsgewinn in Folge auf Rekordniveau präsentieren. Die Erwartungen sind gewaltig. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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