Ethereum Prognose am 10. Oktober, hält der ETH Kurs die 2.500 Dollar trotz ETF-Abflüssen?

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Die Ethereum Prognose steht nach einer harten Woche auf dem Prüfstand, denn aus den US-Spot-ETFs für Ether flossen bis zum 9. Oktober 542 Millionen Dollar ab. Das ist der höchste Wochenwert seit Ende Januar. Trotzdem notiert ETH am Samstag wieder knapp über 2.500 Dollar, und BitMine-Chairman Tom Lee spricht weiter von 25.000 bis 50.000 Dollar in diesem Zyklus. Zwischen Abflüssen und Kurszielen klafft eine Lücke, die viele Anleger verunsichert. Ist der Rückgang nur eine Atempause, oder beginnt gerade eine tiefere Korrektur, die jede Ethereum Prognose neu schreibt? Und wo liegt für Privatanleger eigentlich die größere Chance?

Ethereum Prognose zwischen ETF-Abflüssen und Tom Lees 50.000-Dollar-Ziel

Der ETH Kurs stand am Samstagnachmittag bei rund 2.509 Dollar und lag damit 0,8 Prozent über dem Vortag, wie The Crypto Times meldet. Der Börsenwert liegt bei etwa 306 Milliarden Dollar. Auf Wochensicht steht trotzdem ein Minus von mehr als 7 Prozent. Für die Ethereum Prognose zählt vor allem, was die großen Anleger gerade tun. In vier Handelstagen vom 6. bis 9. Oktober verloren die US-Spot-ETFs rund 491 Millionen Dollar, wobei die täglichen Abflüsse zuletzt kleiner wurden.

Laut CoinGape summierten sich die Abflüsse in der Woche bis zum 9. Oktober auf 542 Millionen Dollar. Gleichzeitig wanderten binnen 24 Stunden rund 90.000 ETH auf Handelsplätze, was oft auf Verkaufsbereitschaft hindeutet. Der RSI fiel mit 39 auf den tiefsten Stand seit Juni, und ETH notiert unter dem 50-Tage-Durchschnitt. Als nächste Unterstützung gilt die Zone um 2.370 Dollar, darunter wartet der 100-Tage-Durchschnitt bei 2.200 Dollar. Auf der anderen Seite steht Tom Lee, dessen Firma BitMine mehr als 6 Millionen ETH hält und der bis Jahresende über 5.000 Dollar für möglich hält.

Die Ethereum Prognose zeigt damit ein gemischtes Bild aus Fonds, die verkaufen, und Treasury-Firmen, die kaufen. Selbst Lees Ziel von 5.000 Dollar wäre etwa eine Verdopplung, für die bei 306 Milliarden Dollar Börsenwert noch einmal rund 300 Milliarden Dollar frisches Kapital nötig wären. Große Häuser wie BitMine handeln mit Datenteams, Risikomodellen und viel Geduld. Privatanleger fragen sich deshalb zu Recht, wo sie mit kleinem Einsatz und einem ähnlichen Informationsvorsprung früher dabei sein können.

Wo die Ethereum Prognose für Privatanleger endet, beginnt Pepeto

Genau diese Lücke zwischen Profis und Privatanlegern prägt die aktuelle Ethereum Prognose. Während ETF-Desks und Treasury-Firmen ihre Einstiege mit eigenen Modellen timen, reagieren kleinere Anleger meist erst auf die Schlagzeilen. Hier setzt der Presale von Pepeto an, über den in Presale-Kreisen derzeit viel gesprochen wird.

Der PepetoAI Risk Scorer bewertet jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg und gibt Privatanlegern damit den gleichen Informationsvorsprung, den große Handelsdesks für ihr Timing nutzen. Das so geprüfte Kapital kann anschließend über die Cross-Chain-Bridge ohne Reibung zwischen verschiedenen Blockchains wechseln, statt auf einer einzigen Kette festzusitzen. Weil jeder Tausch über den Pepeto-Swap keine Gebühren kostet, geht beim Handeln kein Kapital verloren.

Kapital, das ohne Gebührenverluste wächst, kann sich bis zur erwarteten Binance-Notierung zu einer größeren Position aufbauen. Der Presale hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, bei einem Gesamtangebot von 420 Billionen Token. Hinter dem Projekt steht zudem der Kopf des ursprünglichen Pepe-Tokens, der im Entwicklerteam mitarbeitet. SolidProof hat den gesamten Smart-Contract-Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, weshalb Käufer hier auf eine unabhängig bestätigte Sicherheitsbasis bauen können.

Der Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar je Token. Drei Werkzeuge arbeiten damit auf ein Ergebnis hin, eine Position, die bis zum Listing jeden Tag wächst und am ersten Handelstag neu bewertet werden dürfte. Genau diesen Hebel kann Ethereum bei seiner heutigen Größe nicht mehr bieten. Bei einem Presale entscheidet dagegen der Abstand zwischen Einstiegspreis und erstem Börsenkurs, was aus einer frühen Position werden kann. Mit jeder abgeschlossenen Stufe steigt der Preis, und der heutige Einstieg könnte zum Listing nicht mehr existieren.

Fazit

Die Ethereum Prognose bleibt ein Ringen zwischen ETF-Abflüssen und ehrgeizigen Kurszielen. Pepeto setzt dort an, wo Ethereum für Privatanleger an Grenzen stößt. Selbst eine optimistische Ethereum Prognose braucht bei 306 Milliarden Dollar Börsenwert enorme Geldströme für eine Verdopplung, während ein Presale auf einer kleineren Basis startet. Früh dabei zu sein hatte nie viel mit Klugheit zu tun, sondern vor allem mit Schnelligkeit. Viele haben die frühen Phasen von Dogecoin und Shiba Inu durch Warten verpasst. Dieses Presale-Fenster dürfte sich genauso schließen, und wer jetzt einsteigt, sichert sich den Abstand zwischen heutigem Preis und erstem Börsenkurs.

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Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Ethereum Prognose für Oktober 2026 aus?

Die Ethereum Prognose ist kurzfristig gemischt. ETH notiert bei rund 2.509 Dollar, wichtige Unterstützungen liegen bei 2.370 und 2.200 Dollar.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Meme-Token mit KI-Risikobewertung, gebührenfreiem Swap und Cross-Chain-Bridge, dessen von SolidProof geprüfter Presale mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Mehr dazu auf der offiziellen Pepeto-Website pepetocoin.com.