Die Technologiebranche gerät zunehmend unter Druck. Berichte über die Entwicklung leistungsfähiger KI-Chips durch ein chinesisches Unternehmen lösen massive Gewinnmitnahmen bei Halbleiteraktien in Südkorea und anderen asiatischen Märkten aus. Die technologische Konkurrenz aus dem Reich der Mitte nährt die Sorge, wie lange sich die hohen Bewertungen und Gewinnmargen der etablierten Chipkonzerne noch rechtfertigen lassen.

Auch die beginnende Berichtssaison liefert erste Enttäuschungen. Der französische Luxuskonzern LVMH konnte mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen nicht erfüllen. Vor allem die anhaltende Konsumschwäche in China belastet das Geschäft und dürfte heute auch andere europäische Luxus- und Konsumwerte unter Druck setzen. Am Nachmittag folgen mit JPMorgan, Citigroup und Goldman Sachs die ersten großen US-Banken. Die Berichtssaison wird damit zunehmend zum Belastungstest für die hohen Erwartungen der Anleger.

Auf der Makroebene bleiben die Energiepreise das größte Risiko. Die stark gestiegenen Ölpreise wirken über Transport, Produktion und Konsum in nahezu alle Wirtschaftsbereiche hinein. Dass sich der Inflationsdruck bislang noch vergleichsweise moderat zeigt, ist deshalb keine Garantie für die kommenden Monate. Hohe Energiepreise entfalten ihre volle Wirkung häufig erst mit Verzögerung. Die heute veröffentlichten deutschen Verbraucherpreise lagen mit einem Anstieg von 3,3 Prozent zwar im Rahmen der Erwartungen, Entwarnung für die Inflationsentwicklung bedeutet das allerdings nicht.

Für die Aktienmärkte wird die Luft damit dünner. Während die KI-Euphorie durch neue Konkurrenz unter Druck gerät, müssen die Unternehmen in der Berichtssaison ihre hohen Bewertungen rechtfertigen. Gleichzeitig droht von den Energiepreisen neuer Inflationsdruck. Ausgerechnet jetzt, wo die Börsen dringend positive Unternehmensnachrichten benötigen, wächst die Zahl der Belastungsfaktoren. Für den DAX zeichnet sich heute eine Handelsspanne zwischen 25 150 und 25 400 Punkten ab.

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