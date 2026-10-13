Die Vonovia-Aktie notiert mit rund 16,30 € nur knapp über ihrem 52-Wochen-Tief. Berenberg hält dennoch am Kursziel von 34,50 € fest, womit sich der Kurs mehr als verdoppeln könnte. Zusätzlich winkt auf Basis der erwarteten Dividende eine Rendite von rund 7,7%. Die fundamentale Bewertung wirkt tatsächlich ungewöhnlich niedrig - der Markt zweifelt jedoch am Schuldenabbau und an der dauerhaften Finanzierbarkeit der Ausschüttung. Vonovia-Aktie: Kursziele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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