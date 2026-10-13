Köln (ots) -Kölner Buchungssoftware verbindet Kommunikations-KI mit Buchungslogik und setzt auf in Europa betriebene KI-Modelle- anny übernimmt das Kölner KI-Start-up HiDesk weniger als ein Jahr nach dessen Gründung. Das gesamte Team inklusive der Gründer wechselt zu anny.- Ziel ist eine KI-Fachkraft, die nicht bei der Antwort aufhört: Sie bucht, ändert, storniert und rechnet ab - eigenständig und direkt im System. Die Unternehmen nennen das "Agentic Booking System".- HiDesk trainiert KI-Modelle und entwickelt sie weiter. Betrieben werden sie auf Servern in Europa.- Beide Unternehmen sind profitabel und ohne Wagniskapital gewachsen.Nach sechs Jahren Wachstum aus eigener Kraft übernimmt der Kölner Buchungssoftware-Anbieter anny (www.anny.co (https://anny.co/)) das KI-Start-up HiDesk (www.hi-desk.de (https://hi-desk.de/de/)), nicht einmal ein Jahr nach dessen Gründung. Gemeinsam wollen die Unternehmen eine souveräne KI-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen aufbauen: auf Basis weiterentwickelter Open-Source-Modelle, betrieben in Europa, finanziert ohne Venture Capital. Das gesamte HiDesk-Team einschließlich der Gründer Florestan Peters und Jeremy Meidinger wechselt zu anny und bleibt operativ im Unternehmen.Vom Chatbot zum KI-MitarbeiterHinter der Übernahme steht eine gemeinsame Vorstellung davon, wie Unternehmen künftig arbeiten: KI soll Kundenanfragen nicht nur beantworten, sondern den gesamten Prozess dahinter übernehmen. Dafür führen die beiden Unternehmen zwei Technologien zusammen, die bislang getrennt voneinander eingesetzt wurden. HiDesk bringt die agentische Kommunikation über Telefon, E-Mail und Messenger ein, anny das Buchungssystem mit der Geschäftslogik dahinter. Die Unternehmen nennen diesen Ansatz "Agentic Booking Management" und sehen darin eine neue Produktkategorie."Wir haben anny von Beginn an ohne externes Kapital aufgebaut. Dasselbe gilt für HiDesk. Wir bringen also zwei Unternehmen zusammen, die wirtschaftlich eigenständig funktionieren und technologisch unabhängig sind", sagt Lucian Holtwiesche, CEO und Mitgründer von anny. "Wir holen KI aus der reinen Kundenkommunikation in die operativen Abläufe. Gemeinsam schaffen wir einen KI-Mitarbeiter, der Kommunikation und Backoffice verbindet, vom Angebot über die Buchung bis zur Buchhaltung. Die KI ersetzt dabei keine Mitarbeiter, sondern entlastet sie."Was Agentic Booking Management konkret bedeutetKI-Assistenten bearbeiten heute meist nur den ersten Schritt einer Anfrage: Sie beantworten Fragen, nehmen Anliegen auf oder leiten an einen Menschen weiter. Beim Agentic Booking Management führt die KI auch die Prozesse dahinter aus. Fragt ein Kunde nach einem freien Termin, greift sie direkt auf das Buchungssystem zu, prüft Verfügbarkeiten, Preise und hinterlegte Regeln und schließt die Buchung ab. Änderungen und Stornierungen laufen genauso. Weil die KI direkt mit der Geschäftslogik arbeitet, müssen Unternehmen ihr Wissen nicht zusätzlich in FAQ-Datenbanken oder separaten KI-Systemen pflegen."Im Zeitalter der KI sollte jeder einen persönlichen Assistenten haben, dem man einfach zurufen kann: Hey, buch mir einen Pilateskurs am Samstag. Und dann ist es erledigt", sagt Simeon Holtwiesche, COO und Mitgründer von anny. "Genau diese Erfahrung wollen wir jedem Betrieb ermöglichen, vom Yogastudio bis zur Universität."Souveräne KI aus EuropaEin zentraler Grund für die Übernahme ist HiDesks KI-Kompetenz. Statt auf geschlossene Systeme großer Anbieter zu setzen, trainiert das Team Open-Source-Modelle für Sprachdialoge und entwickelt sie gezielt weiter. Betrieben werden die Modelle auf Servern in Europa. Weitere spezialisierte Anwendungen sollen schrittweise folgen. So wollen anny und HiDesk die Kontrolle über zentrale Teile ihrer KI behalten und die Abhängigkeit von einzelnen externen Anbietern verringern."Die erste Welle der KI hat gelernt zu reden. Die zweite lernt zu arbeiten", sagt Florestan Peters, Mitgründer von HiDesk. "Software musste man bisher einrichten und bedienen lernen. Künftig arbeitet man sie ein wie ein neues Teammitglied: Man erklärt ihr, wie der Betrieb funktioniert, und sie legt los. Damit bekommen auch kleine Betriebe eine Automatisierung, für die bisher eine eigene IT-Abteilung nötig war."Profitabel und ohne Wagniskapital gewachsenHiDesk wurde 2025 gegründet, betreut heute mehr als 250 Kunden und Partner und wächst um rund 20 Prozent pro Monat. Das Start-up war bereits im ersten Jahr profitabel. anny wird von mehr als 1.500 Unternehmen genutzt, arbeitet ebenfalls profitabel und ist seit der Gründung 2020 ohne Wagniskapital gewachsen. Ausschlaggebend für den Zusammenschluss war die gemeinsame Produktentwicklung: Die integrierte Lösung soll Buchungsmanagement mit KI für Unternehmen jeder Größe zugänglich machen.Über annyanny ist eine All-in-One-Software für internes und externes Buchungsmanagement. Unternehmen machen damit geteilte Ressourcen buchbar. Die Lösung nutzen über 1.500 Kunden, darunter Unternehmen mit hybriden Arbeitsmodellen, Coworking Spaces, Event- und Bildungsanbieter, Universitäten, Bibliotheken und öffentliche Einrichtungen. Über anny haben bereits mehr als 6 Millionen Endkunden eine Buchung vorgenommen. Rechnerisch hat damit jede 14. Person in Deutschland schon einmal über anny gebucht. anny wurde 2020 von Lucian Holtwiesche, Simeon Holtwiesche und Adriaan Wind in Köln gegründet, ist profitabel und ohne Wagniskapital gewachsen. www.anny.co (https://anny.co/)Über HiDeskHiDesk ist ein KI-Assistent für kleine und mittlere Unternehmen. Er beantwortet jeden Anruf und jede Nachricht und löst auf Basis des Unternehmenswissens selbstständig die passenden nächsten Schritte aus, von der Weiterleitung bis zur Terminbuchung. HiDesk wurde 2025 von Florestan Peters und Jeremy Meidinger in Köln gegründet, arbeitet profitabel und betreut mehr als 250 Kunden und Partner. Seit Oktober 2026 gehört HiDesk zu anny. www.hi-desk.de (https://hi-desk.de/de/)Pressekontakt:Ansprechpartner anny: Florestan Peters | florestan.peters@anny.co | +49 151 29693927 Ansprechpartner PR-Agentur Tonka: Julia Fiechtner | julia.fiechtner@tonka-pr.com | +49 30 40366810Original-Content von: anny, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183611/6369873