Datum der Anmeldung:
12.10.2026
Aktenzeichen:
B5-113/26
Unternehmen:
Stellex / Shadow Luxembourg / OrbeNovo / ONC Nero / Buchan 2 / Score Group (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Aktuatoren, Armaturen, Maschinenbauteile und Spezialkomponenten, Turbinen, Ventile
12.10.2026
Aktenzeichen:
B5-113/26
Unternehmen:
Stellex / Shadow Luxembourg / OrbeNovo / ONC Nero / Buchan 2 / Score Group (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Aktuatoren, Armaturen, Maschinenbauteile und Spezialkomponenten, Turbinen, Ventile
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