Datum der Anmeldung:
09.10.2026
Aktenzeichen:
B3-107/26
Unternehmen:
Nord Holding Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH, Hannover; Erwerb eines Mehrheitsanteils an und alleiniger Kontrolle über Wreeko Mittelstandspartner GmbH, Neumünster (insb. alfavet Holding GmbH, Neumünster)
Produktmärkte:
Tier-Nutrazeutika (Feed Supplements Nahrungsergänzungsmittel), Tierarzneimittel für Haustiere und Nutztiere, Tierpflege-Produkte, Veterinärmarkt
09.10.2026
Aktenzeichen:
B3-107/26
Unternehmen:
Nord Holding Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH, Hannover; Erwerb eines Mehrheitsanteils an und alleiniger Kontrolle über Wreeko Mittelstandspartner GmbH, Neumünster (insb. alfavet Holding GmbH, Neumünster)
Produktmärkte:
Tier-Nutrazeutika (Feed Supplements Nahrungsergänzungsmittel), Tierarzneimittel für Haustiere und Nutztiere, Tierpflege-Produkte, Veterinärmarkt
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