Datum der Anmeldung:
09.10.2026
Aktenzeichen:
B3-108/26
Unternehmen:
OCP SPS SA, Complex Jorf Lasfar, El Jadida/Marokko; Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Euro Maroc Phosphore SA, Casablanca/Marokko ('Emaphos') = Entstehung eines GU mit der Prayon, Engis/BE
Produktmärkte:
Herstellung und Vertrieb von gereinigter Phosphorsäure (purified phosphoric acid PPA)
09.10.2026
Aktenzeichen:
B3-108/26
Unternehmen:
OCP SPS SA, Complex Jorf Lasfar, El Jadida/Marokko; Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Euro Maroc Phosphore SA, Casablanca/Marokko ('Emaphos') = Entstehung eines GU mit der Prayon, Engis/BE
Produktmärkte:
Herstellung und Vertrieb von gereinigter Phosphorsäure (purified phosphoric acid PPA)
© 2026 Bundeskartellamt